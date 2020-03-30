Birleşik Krallık’tan Koronavirüs salgını hakkında umut veren açıklama

5 hours önce
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Epidemiyologlar, Birleşik Krallık’ta koronavirüs salgınının yayılma hızının yavaşlamak üzere olduğunu tahmin ettiklerini ve antikor testinin birkaç gün içinde kullanıma hazır hale gelmesini umduklarını açıkladı.

Hükümete salgın konusunda danışmanlık yapan Imperial College London’dan Prof. Dr. Neil Ferguson, BBC Radyo’ya İngiltere’de yavaşlamanın ilk işaretlerini gözlemlediklerini söyledi.

Ferguson, ülkede nüfusun üçte birinin, hatta yüzde 40’ının şu aşamada hiçbir belirti göstermediğini; ancak ellerindeki verilerin henüz kesin çıkarımlar yapmak için yeterli olmadığını kaydetti.

Nüfusun yüzde 2 ila 3’ünün enfekte olduğunu tahmin ettiklerini söyleyen Ferguson, ayrıca geliştirilen antikor testlerinin son onay aşamasında olduğunu ve bunların haftalar sonra değil; birkaç gün içinde kullanıma hazır hale gelmesini umduklarını belirtti.

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