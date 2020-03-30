Birleşik Krallık’tan Koronavirüs salgını hakkında umut veren açıklama

\r\n\r\nEpidemiyologlar, Birle\u015fik Krall\u0131k\u2019ta koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131n\u0131n yay\u0131lma h\u0131z\u0131n\u0131n yava\u015flamak \u00fczere oldu\u011funu tahmin ettiklerini ve antikor testinin birka\u00e7 g\u00fcn i\u00e7inde kullan\u0131ma haz\u0131r hale gelmesini umduklar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nH\u00fck\u00fcmete salg\u0131n konusunda dan\u0131\u015fmanl\u0131k yapan Imperial College London\u2019dan Prof. Dr. Neil Ferguson, BBC Radyo\u2019ya \u0130ngiltere\u2019de yava\u015flaman\u0131n ilk i\u015faretlerini g\u00f6zlemlediklerini s\u00f6yledi.\r\n\r\nFerguson, \u00fclkede n\u00fcfusun \u00fc\u00e7te birinin, hatta y\u00fczde 40\u2019\u0131n\u0131n \u015fu a\u015famada hi\u00e7bir belirti g\u00f6stermedi\u011fini; ancak ellerindeki verilerin hen\u00fcz kesin \u00e7\u0131kar\u0131mlar yapmak i\u00e7in yeterli olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.\r\n\r\nN\u00fcfusun y\u00fczde 2 ila 3\u2019\u00fcn\u00fcn enfekte oldu\u011funu tahmin ettiklerini s\u00f6yleyen Ferguson, ayr\u0131ca geli\u015ftirilen antikor testlerinin son onay a\u015famas\u0131nda oldu\u011funu ve bunlar\u0131n haftalar sonra de\u011fil; birka\u00e7 g\u00fcn i\u00e7inde kullan\u0131ma haz\u0131r hale gelmesini umduklar\u0131n\u0131 belirtti.