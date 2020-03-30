İngiltere’de Koronavirüsten ölen iki Müslüman doktor için hastanede cenaze namazı

Koronavirüs kapan iki doktor için meslektaşları dualar etti, bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İngiltere’de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında toplu ibadetler ve cenaze törenleri durduruldu.

Durum böyle olunca, İngiltere’nin başkenti Londra’daki bir hastanede iki Müslüman doktor için meslektaşları cenaze namazı kıldı.

MESLEKTAŞLARINDAN DUA

Koronavirüs salgını nedeniyle görevlerini sürdürürken, virüse yakalanan doktorlar dualar eşliğinde defnedilecekleri bölgeye gönderildi.