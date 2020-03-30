İngiltere’de Koronavirüsten ölen iki Müslüman doktor için hastanede cenaze namazı

\r\n\r\nKoronavir\u00fcs kapan iki doktor i\u00e7in meslekta\u015flar\u0131 dualar etti, bu anlar cep telefonu kameras\u0131na yans\u0131d\u0131.\r\n\r\n\u0130ngiltere'de koronavir\u00fcse kar\u015f\u0131 al\u0131nan tedbirler kapsam\u0131nda toplu ibadetler ve cenaze t\u00f6renleri durduruldu.\r\n\r\nDurum b\u00f6yle olunca,\u00a0\u0130ngiltere'nin ba\u015fkenti\u00a0Londra'daki bir hastanede iki M\u00fcsl\u00fcman\u00a0doktor\u00a0i\u00e7in\u00a0meslekta\u015flar\u0131 cenaze namaz\u0131 k\u0131ld\u0131.\r\nMESLEKTA\u015eLARINDAN DUA\r\nKoronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 nedeniyle g\u00f6revlerini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcrken, vir\u00fcse yakalanan doktorlar dualar e\u015fli\u011finde defnedilecekleri b\u00f6lgeye g\u00f6nderildi.