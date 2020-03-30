İngiltere’de uçmayan kabin personeli hastanelerde çalışacak

\r\n\r\n\u0130ngiltere, sa\u011fl\u0131k e\u011fitimi alan kabin personelini korona vir\u00fcs ile m\u00fccadele kapsam\u0131nda kurulacak hastanelerde g\u00f6revlendirmeye haz\u0131rlan\u0131yor.\r\n\r\nKorona vir\u00fcs (Kovid-19) salg\u0131n\u0131 nedeniyle zor durumda kalan sekt\u00f6rlerin ba\u015f\u0131nda havac\u0131l\u0131k geliyor.\r\n\r\n\u00dclkelerin s\u0131n\u0131rlar\u0131 kapatmas\u0131 ve u\u00e7u\u015flar\u0131 ask\u0131ya almas\u0131 sonucu ya\u015fanan durumun havac\u0131l\u0131k sekt\u00f6r\u00fcn\u00fcn son d\u00f6nemde kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kald\u0131\u011f\u0131 en b\u00fcy\u00fck sorun oldu\u011fu belirtiliyor.\r\n\r\nKorona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131 nedeniyle havayolu \u015firketi u\u00e7u\u015flar\u0131n\u0131n neredeyse u\u00e7u\u015flar\u0131n\u0131n tamam\u0131n\u0131 dondurmu\u015f durumda.\r\nHOSTESLERE HASTANELERDE G\u00d6REV\r\n\u0130ngiliz Ulusal Sa\u011fl\u0131k Sistemi (NHS) bu u\u00e7aklarda g\u00f6rev alan ve temel sa\u011fl\u0131k e\u011ftiminden ge\u00e7mi\u015f kabin personelinin yeni kurulacak hastanelerde g\u00f6rev almas\u0131n\u0131 planl\u0131yor.\r\n\r\nBreaking Travel News\u2019ta yer alan habere g\u00f6re, bug\u00fcn t\u00fcm filosunu park pozisyonuna alaca\u011f\u0131n\u0131 duyuran EasyJet, \u0130ngiltere\u2019deki 9 bin \u00e7al\u0131\u015fan\u0131na konu ile ilgili bir mesaj g\u00f6nderdi.\r\n\r\nAyn\u0131 habere g\u00f6re, Virgin Atlantic de \u00fclkede g\u00f6rev alan ve sa\u011fl\u0131k e\u011fitimi bulunan \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131ndan NHS\u2019e yard\u0131mc\u0131 olmalar\u0131 konusunda destek istedi.\r\n\r\nNHS\u2019ten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, ilk etapta ba\u015fkent Londra, Birmingham ve Manchester\u2019a salg\u0131n ile m\u00fccadele i\u00e7in hastaneler hizmete a\u00e7\u0131lacak.\r\n\r\nYakla\u015f\u0131k 20 bin vakan\u0131n g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc \u0130ngiltere\u2019de korona vir\u00fcs nedeniyle 1228 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti.