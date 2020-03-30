İngiltere’de nüfusun 4’te birine test yapılacak

\r\n\r\n\u0130ngiltere\u2019de karantina s\u00fcresini k\u0131saltmak i\u00e7in yetkililer 17 milyon test alacaklar\u0131n\u0131 duyurdu. Nisan ortas\u0131nda yap\u0131lmas\u0131 planlanan testlerin, parmaktan al\u0131nan bir damla kanla 15 dakikada sonu\u00e7 verdi\u011fi ifade edildi.\r\n\r\n\u0130ngiltere sa\u011fl\u0131k yetkilileri, tedarik\u00e7inin gerekli t\u0131bbi kontrolleri ge\u00e7mesi halinde 17 milyon test kitinin sat\u0131n al\u0131nmas\u0131n\u0131 planlad\u0131klar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Test kiti parmaktan al\u0131nan bir damla kan ile 15 dakikada bir ki\u015finin Corona Vir\u00fcsolup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirliyor.\u00a0\u0130ngiltere\u2019de hali haz\u0131rda kullan\u0131lan \u2018antijen\u2019 testler, ki\u015finin a\u011fz\u0131ndan ve burnundan al\u0131nan \u00f6rneklerin laboratuvarda analizini gerektiriyor. Sat\u0131n al\u0131nacak testlerle halk\u0131n daha h\u0131zl\u0131 test edilmesi \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\nG\u00fcnde 70 bin test yap\u0131ld\u0131\r\nD\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc Ba\u015f Dan\u0131\u015fman\u0131 Dr. Bruce Aylward,\u00a0geni\u015f kitlelere uygulanacak test ile vir\u00fcs\u00fcn kontrol alt\u0131na al\u0131nabilece\u011fini ifade etmi\u015fti.\u00a0\u0130zlanda ve Norve\u00e7 geni\u015f \u00e7apl\u0131 test programlar\u0131na ba\u015flayacaklar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\u00a0Almanya ise g\u00fcnde 70 bin test yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtmi\u015fti.\r\n\r\nYetkililer ve uzmanlar, corona vir\u00fcs\u00fcn ne kadar yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 testler yoluyla \u00f6\u011freneceklerini ve bu verilere bakarak karantina s\u00fcrelerinin k\u0131salabilece\u011fini \u00f6ng\u00f6r\u00fcyor.