İngiltere’de cenaze törenine koronavirüs ayarı

\r\n\r\nLiverpool\u00a0'da ya\u015fayan Smallman ailesinin k\u0131z\u0131\u00a0Holly\u00a0(18) do\u011fal nedenlerle ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi. Aile, k\u0131zlar\u0131n\u0131 koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 sebebiyle sadece 10 ki\u015finin kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 cenaze t\u00f6reniyle g\u00f6mmek zorunda kald\u0131lar.\r\n\r\nLiverpool\u00a0kentine ba\u011fl\u0131 Anfield kasabas\u0131nda ya\u015fayan Smallman ailesi, tehlikeli bir kas hastal\u0131\u011f\u0131 olan engelli k\u0131zlar\u0131 Holly'i, 10 ki\u015finin kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 cenazeyle u\u011furlamak zorunda kald\u0131.\u00a0Koronavir\u00fcs\u00a0nedeniyle herkesin evinde karantinada olunca, cenazeye kat\u0131l\u0131m d\u00fc\u015f\u00fck oldu.\r\n\r\nK\u0131zlar\u0131n\u0131n cenazesine kat\u0131lamayan kom\u015fular\u0131 ise anne Hayley'in (42) \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 \u00fczerine, Holly'nin en sevdi\u011fi renk olan pembe k\u0131yafet giyip cenaze ge\u00e7erken caddelerde 1 metre arayla durdu. Kom\u015fular ve ailenin yak\u0131nlar\u0131, hayat\u0131 boyunca 24 saat bak\u0131mla ya\u015fayan Holly'e son g\u00f6revlerini yerine getirdi.