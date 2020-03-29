İngiltere: Herkesi kurtaramayacağız

\r\n\r\n\u0130ngiltere'de yeni tip koronavir\u00fcs (Kovid-19) yay\u0131lmaya devam ediyor. \u0130ngiliz Yo\u011fun Bak\u0131m Hem\u015fireleri Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Nicki Credland, "Elimizden geleni yap\u0131yoruz. Ancak kabul etmeliyiz ki, herkesi kurtaramayaca\u011f\u0131z" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n\u0130ngiltere'de koronavir\u00fcs nedeniyle bin 21 ki\u015fi ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirirken; 17 bin 315 ki\u015finin vir\u00fcs testi pozitif \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n\u00dclkede vaka say\u0131lar\u0131n\u0131n art\u0131\u015f\u0131 ile Ulusal Sa\u011fl\u0131k Servisi'nin (NHS) \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki 7 g\u00fcnde hi\u00e7 olmad\u0131\u011f\u0131 kadar yo\u011fun olaca\u011f\u0131 ve bunun sa\u011fl\u0131k sistemi i\u00e7in adeta bir \u2018test' olaca\u011f\u0131 ifade edildi.\r\n"YO\u011eUN BAKIM HEM\u015e\u0130RE SAYIMIZ YETERS\u0130Z"\r\n\u0130ngiliz Yo\u011fun Bak\u0131m Hem\u015fireleri Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Nicki Credland,\u00a0"Elimizden gelen her \u015feyi yap\u0131yoruz ama yeteri kadar yo\u011fun bak\u0131m hem\u015firemiz yok. Kabul etmeliyiz ki herkesi kurtarmayaca\u011f\u0131z"\u00a0dedi.