İngiltere’de Koronavirüs sebepli ölüm sayısı 1000’i aştı

4 hours önce
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Birleşik Krallık genelinde Koronavirüs vaka sayısı bugün yapılan açıklamaya göre 17 bin 89’a yükselirken, virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısıysa 1019’a ulaştı.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre şu ana kadar 120 bin 776 kişiye Koronavirüs testi yapıldı. Yapılan testlere göre 103 bin 687 kişide virüse rastlanmazken, 17 bin 89  kişide Koronavirüs tespit edildi.

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