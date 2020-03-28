İngiltere’de Koronavirüs sebepli ölüm sayısı 1000’i aştı

\r\n\r\nBirle\u015fik Krall\u0131k genelinde Koronavir\u00fcs vaka say\u0131s\u0131 bug\u00fcn yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re 17 bin 89\u2019a y\u00fckselirken, vir\u00fcs sebebiyle hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131ysa 1019'a ula\u015ft\u0131.\r\n\r\n\u0130ngiltere Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re \u015fu ana kadar 120 bin 776 ki\u015fiye Koronavir\u00fcs testi yap\u0131ld\u0131. Yap\u0131lan testlere g\u00f6re 103 bin 687 ki\u015fide vir\u00fcse rastlanmazken, 17 bin 89\u00a0 ki\u015fide Koronavir\u00fcs tespit edildi.