İngiltere’nin Birmingham Havalimanı morga dönüştürülüyor

4 hours önce
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İngiltere’nin ikinci büyük kenti olan Birmingham’da korona virüs ölümlerinin hızla artması nedeni ile Birmingham Havalimanı, morga dönüştürülüyor.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını Avrupa’da etkisini arttırmaya devam ediyor. İngiltere’nin ikinci büyük kenti Birmingham’da korona virüs ölümlerinin hızla artması nedeni ile Birmingham Havalimanı, 12 bin ceset kapasiteli geçici morg haline getirilecek. Yerel Şehir Konseyi ve Birmingham Havalimanı yetkilileri arasında tesisin geçici morg olarak kullanılmasına ilişkin karar alınırken, geçici morgun ailelerin yas tutmasını ve cenaze düzenlemesini de kolaylaştıracağı ifade edildi.

İngiltere’de toplam korona virüs vakası 14 bin 543’e, hayatını kaybedenler ise 759’a ulaştı.

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