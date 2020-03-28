İngiltere’nin Birmingham Havalimanı morga dönüştürülüyor

\u0130ngiltere'nin ikinci b\u00fcy\u00fck kenti olan Birmingham'da korona vir\u00fcs \u00f6l\u00fcmlerinin h\u0131zla artmas\u0131 nedeni ile Birmingham Havaliman\u0131, morga d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c7in'de ortaya \u00e7\u0131kan ve t\u00fcm d\u00fcnyaya yay\u0131lan korona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131 Avrupa'da etkisini artt\u0131rmaya devam ediyor. \u0130ngiltere'nin ikinci b\u00fcy\u00fck kenti Birmingham'da korona vir\u00fcs \u00f6l\u00fcmlerinin h\u0131zla artmas\u0131 nedeni ile Birmingham Havaliman\u0131, 12 bin ceset kapasiteli ge\u00e7ici morg haline getirilecek. Yerel \u015eehir Konseyi ve Birmingham Havaliman\u0131 yetkilileri aras\u0131nda tesisin ge\u00e7ici morg olarak kullan\u0131lmas\u0131na ili\u015fkin karar al\u0131n\u0131rken, ge\u00e7ici morgun ailelerin yas tutmas\u0131n\u0131 ve cenaze d\u00fczenlemesini de kolayla\u015ft\u0131raca\u011f\u0131 ifade edildi.\r\n\r\n\u0130ngiltere'de toplam korona vir\u00fcs vakas\u0131 14 bin 543'e, hayat\u0131n\u0131 kaybedenler ise 759'a ula\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n