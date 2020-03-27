Salgın sebebiyle tedavisine devam edilemeyen kanser hastası isyan etti

\r\n\r\n\u0130ngiltere'de beyin kanseri hastas\u0131 44 ya\u015f\u0131ndaki Nancy Carter-Bradley'e, kemoterapi tedavisinin koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 y\u00fcz\u00fcnden durduruldu\u011fu s\u00f6ylendi.\r\n\r\nNancy Carter-Bradley, ba\u015fkent Londra'daki Charing Cross Hastanesi'nde s\u00fcren tedavisinin, hastanenin tam kapasite koronavir\u00fcs vakalar\u0131yla u\u011fra\u015fmas\u0131 nedeniyle durduruldu\u011funu belirtti.\r\n\r\nBradley, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc evre beyin kanseri i\u00e7in g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc kemoterapi tedavisinin durdurulaca\u011f\u0131 kendisine s\u00f6ylendi\u011finden beri inan\u0131lmaz bir stres ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131.\r\n\r\nImperial College Healthcare yetkilileri ise hasta i\u00e7in \u00f6zel sa\u011fl\u0131k hizmetleri tesislerinin kullan\u0131lmas\u0131 se\u00e7ene\u011fini ara\u015ft\u0131rd\u0131klar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nKemoterapi, ilac\u0131n kanser h\u00fccrelerini \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc bir tedavi \u015fekli. Kanser h\u00fccrelerinin \u00e7o\u011falmalar\u0131n\u0131 durdurup, v\u00fccuda yay\u0131lmalar\u0131n\u0131 engelliyor.\r\n'Hayat\u0131m\u0131 k\u0131salt\u0131yor'\r\n\u0130ki \u00e7ocuk annesi Nancy Carter-Bradley'e 2005 y\u0131l\u0131nda kanser te\u015fhisi konuldu.\r\n\r\nKanseri Kas\u0131m ay\u0131na kadar gerileme g\u00f6steriyordu. Ancak bu s\u00fcre\u00e7 tersine d\u00f6n\u00fcnce Bradley bir y\u0131l boyunca yeniden kemoterapi tedavisine al\u0131nd\u0131.\r\n\r\nNancy Carter-Bradley, 'Aciliyeti nedeniyle tedavim gecikmeyle s\u00fcrse de durdurulmamal\u0131. Nas\u0131l devam edece\u011fiyle ilgili olarak bana bir g\u00fcvence verilmeli" diyor.\r\n\r\nBradley, tedavileri durdurulan ba\u015fka kanser hastas\u0131 tan\u0131d\u0131klar\u0131 oldu\u011funu da s\u00f6yl\u00fcyor ve ekliyor:\r\n\r\n''Tedavimin durdurulmas\u0131 \u015f\u00fcphesiz olarak ya\u015fam s\u00fcremi k\u0131saltacak, ancak ne \u00f6l\u00e7\u00fcde olur bilmiyorum.''\r\n\r\nImperial College Healthcare'e g\u00f6re, kanser tedavi uzmanlar\u0131 hastalar\u0131 i\u00e7in tedavi planlar\u0131n\u0131 yeniden g\u00f6zden ge\u00e7iriyor:\r\n\r\n''Ulusal y\u00f6nlendirmeye bakarak, riskli olabilecek t\u00fcm planl\u0131 tedavilerin ve ameliyatlar\u0131n zamanlamalar\u0131 \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorlar. T\u00fcm gerekli ameliyatlar devam ediyor.''\r\n\r\n''Ayr\u0131ca \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde ve haftalarda hastanelerimizde olabilecek t\u00fcm talep art\u0131\u015flar\u0131n\u0131 da dikkate al\u0131yoruz.''\r\nNHS: Kanser tedavileri devam etmeli\r\n\u0130ngiltere Ulusal Sa\u011fl\u0131k Sistemi (NHS), kanser tedavilerinin etkilenmeden devam etmesini s\u00f6yleyen bir y\u00f6nerge yay\u0131mlad\u0131.\r\n\r\nNHS'e g\u00f6re, "Tedavi kararlar\u0131 hakl\u0131 olarak kanser tedavisi yapacak uzman klinik tedavi uzmanlar\u0131 taraf\u0131ndan al\u0131n\u0131yor ve bu uzmanlar m\u00fcmk\u00fcn oldu\u011funda fazla hastay\u0131 tedavi etmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor, ancak bununkoronavir\u00fcs riskine kar\u015f\u0131 da dengelenmesi gerekiyor."\r\n\r\nCancer Research UK'e g\u00f6re ise kanser tedavilerinin nas\u0131l ve hangi zaman dilimi i\u00e7inde etkilenece\u011fi net de\u011fil.\r\n\r\nDerne\u011fin ba\u015f klinik uzman\u0131 Profes\u00f6r Charles Swanton, "Vir\u00fcs Birle\u015fik Krall\u0131k'ta daha da yayg\u0131n hale gelirken, bu \u015f\u00fcphesiz ki NHS'e, hastanelerin yo\u011fun bak\u0131m servislerine ve yataklar\u0131n elveri\u015flili\u011fine daha fazla bask\u0131 yapacak ve bundan dolay\u0131 da verilen hizmet etkilenecek" diyor ve ekliyor:\r\n\r\n"Ayr\u0131ca biliyoruz ki kanser olan hastalar grip gibi viral enfeksiyonlar\u0131n komplikasyonlar\u0131 i\u00e7in daha y\u00fcksek risk grubundalar ve Covid-19 bunlardan hi\u00e7 farkl\u0131 de\u011fil".\r\n\r\nSa\u011fl\u0131k ve Sosyal Bak\u0131m Bakanl\u0131\u011f\u0131, haberin yay\u0131mland\u0131\u011f\u0131 saate kadar BBC'nin konuyla ilgili sorular\u0131na yan\u0131t vermedi.