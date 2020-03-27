İngiliz milyarderden Korona özrü

Sports Direct’in kurucusu milyarder Mike Ashley İngiltere’de karantina önlemlerine karşı geldiği için özür diledi.

Milyarder Mike Ashley korona virüs önlemleri kapsamında hükümet tarafından şehirlerin kapatılması ve perakende mağazalarının hizmet verememesine ilişkin yaptığı eleştirilerden dolayı özür diledi.

Perakende şirketi Sports Direct’in kurucusu milyarder Mike Ashley İngiliz Hükümeti’nin kararlarına karşı gelerek dükkanlarını açık tutmaya çalışmasıyla hem politikacıların hem de kamuoyunun tepkisini çekti. İngiltere Hükümeti korona virüs önlemleri kapsamında aciliyeti olmayan dükkanların kapatılmasını emrini vermişti.

Ashley Cuma günü yaptığı özür açıklamasında, “Niyetimiz sadece hükümetten bazı mağazalarımızı açık tutup tutmama konusundaki netlik istemekti; onların tavsiyelerine karşı asla davranmayız” ifadelerinde bulundu.

Mike Ashley’nin mağaza zincirleri olan Sports Direct ve Evans Cyles pazartesi günü hükümete yolladığı e-postalarda ertesi gün mağazaların açılıp açılmayacağını sormuştu. Ashley açıklamasında, hükümete yazılan e-postaların “yanlış yargılanmış ve kötü zamanlanmış” olduğunu da sözlerine ekledi.