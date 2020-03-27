İngiliz milyarderden Korona özrü

\r\n\r\nSports Direct'in kurucusu milyarder Mike Ashley \u0130ngiltere'de karantina \u00f6nlemlerine kar\u015f\u0131 geldi\u011fi i\u00e7in \u00f6z\u00fcr diledi.\r\n\r\nMilyarder Mike Ashley korona vir\u00fcs \u00f6nlemleri kapsam\u0131nda h\u00fck\u00fcmet taraf\u0131ndan \u015fehirlerin kapat\u0131lmas\u0131 ve perakende ma\u011fazalar\u0131n\u0131n hizmet verememesine ili\u015fkin yapt\u0131\u011f\u0131 ele\u015ftirilerden dolay\u0131 \u00f6z\u00fcr diledi.\r\n\r\nPerakende \u015firketi Sports Direct\u2019in kurucusu milyarder Mike Ashley \u0130ngiliz H\u00fck\u00fcmeti\u2019nin kararlar\u0131na kar\u015f\u0131 gelerek d\u00fckkanlar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131k tutmaya \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131yla hem politikac\u0131lar\u0131n hem de kamuoyunun tepkisini \u00e7ekti. \u0130ngiltere H\u00fck\u00fcmeti korona vir\u00fcs \u00f6nlemleri kapsam\u0131nda aciliyeti olmayan d\u00fckkanlar\u0131n kapat\u0131lmas\u0131n\u0131 emrini vermi\u015fti.\r\n\r\nAshley Cuma g\u00fcn\u00fc yapt\u0131\u011f\u0131 \u00f6z\u00fcr a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, "Niyetimiz sadece h\u00fck\u00fcmetten baz\u0131 ma\u011fazalar\u0131m\u0131z\u0131 a\u00e7\u0131k tutup tutmama konusundaki netlik istemekti; onlar\u0131n tavsiyelerine kar\u015f\u0131 asla davranmay\u0131z" ifadelerinde bulundu.\r\n\r\nMike Ashley\u2019nin ma\u011faza zincirleri olan Sports Direct ve Evans Cyles pazartesi g\u00fcn\u00fc h\u00fck\u00fcmete yollad\u0131\u011f\u0131 e-postalarda ertesi g\u00fcn ma\u011fazalar\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131p a\u00e7\u0131lmayaca\u011f\u0131n\u0131 sormu\u015ftu. Ashley a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, h\u00fck\u00fcmete yaz\u0131lan e-postalar\u0131n "yanl\u0131\u015f yarg\u0131lanm\u0131\u015f ve k\u00f6t\u00fc zamanlanm\u0131\u015f" oldu\u011funu da s\u00f6zlerine ekledi.