S&P’den Euro bölgesi ve İngiltere için resesyon uyarısı

\r\n\r\nStandard & Poor's (SP), i\u015f yerlerinin 4 ay boyunca kapal\u0131 kalma ihtimalinin, euro b\u00f6lgesi ekonomisinde y\u00fczde 10'lara varan bir d\u00fc\u015f\u00fc\u015fe neden olabilece\u011finin tahmin edildi\u011fini duyurdu.\r\n\r\nUluslararas\u0131 kredi derecelendirme kurulu\u015fu\u00a0Standard & Poor's\u00a0(S&P), euro b\u00f6lgesi ve \u0130ngiltere ekonomisinin yeni tip\u00a0koronavir\u00fcs\u00a0(Covid-19) salg\u0131n\u0131n etkisiyle bu y\u0131l y\u00fczde 2 daralaca\u011f\u0131n\u0131, 2021'de ise en az y\u00fczde 3'l\u00fck bir toparlanma g\u00f6sterece\u011fini \u00f6ng\u00f6rd\u00fc.\r\n\r\nKredi derecelendirme kurulu\u015fundan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada,\u00a0koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131n\u0131n ekonomik maliyetinin\u00a0Avrupa i\u00e7in h\u0131zla artt\u0131\u011f\u0131 kaydedildi.\r\n\r\nEuro b\u00f6lgesi ve \u0130ngiltere'nin resesyonla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya oldu\u011funun belirtildi\u011fi a\u00e7\u0131klamada,\u00a0"Kas\u0131m 2019'da yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z tahminlere k\u0131yasla, gayrisafi yurti\u00e7i has\u0131lan\u0131n (GSYH), koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131n\u0131n ekonomik etkileri nedeniyle bu y\u0131l yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 2 d\u00fc\u015fmesini bekliyoruz. Bu, 2020'de 420 milyar euroluk bir kayb\u0131n olaca\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6steriyor. 2021'de en az y\u00fczde 3'l\u00fck bir toparlanma bekliyoruz"\u00a0de\u011ferlendirmesinde bulunuldu.\r\n\r\nA\u00e7\u0131klamada, merkez bankalar\u0131 ve h\u00fck\u00fcmetlerin \u00e7al\u0131\u015fanlarla \u015firketlere yard\u0131mc\u0131 olmak i\u00e7in benzeri g\u00f6r\u00fclmemi\u015f mali politika paketlerini hayata ge\u00e7irdi\u011fi hat\u0131rlat\u0131larak, h\u0131zla al\u0131nan cesur politika tedbirlerinin ekonomideki kal\u0131c\u0131 kay\u0131plar\u0131n \u00f6nlenmesi i\u00e7in \u00f6nemli oldu\u011fu vurguland\u0131.\r\n\r\nRisklerin hala a\u015fa\u011f\u0131 y\u00f6nl\u00fc oldu\u011funun aktar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada,\u00a0salg\u0131n\u0131n\u00a0\u00f6ng\u00f6r\u00fclenden daha uzun s\u00fcrebilece\u011fi ve daha \u00e7ok yay\u0131labilece\u011fi ifade edildi.\r\n\r\nA\u00e7\u0131klamada, i\u015f yerlerinin 4 ayl\u0131k bir s\u00fcre boyunca kapal\u0131 kalma ihtimalinin euro b\u00f6lgesi ekonomisinde y\u00fczde 10'lara kadar bir d\u00fc\u015f\u00fc\u015fe neden olabilece\u011finin tahmin edildi\u011fi kaydedildi.