İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock’ta da Koronavirüs çıktı

7 hours önce
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İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’da Koronavirüs çıkmasının ardından, Sağlık Bakanı Matt Hancock’ta da Koronavirüs çıktı.

Bakan Hancock sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada virüs semptomlarına sahip olduğunu belirterek, gelecek Perşembe gününe kadar kendisini izole edeceğini söyledi.

Sağlığının şu an için çalışmaya elverişli olduğunu belirten Hancock, “Sağıl çalışanlarına yardım için elimden gelen herşeyi yapacağım. İşlerimi aynı şevk ile evden yapacağım.” dedi.

Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden bakan, izolasyondan çıkacağı günden itibaren sahaya inerek kaldığı yerden salgınla mücadeleye devam edeceğini ifade etti.

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