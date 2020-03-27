İngiliz mahkemesinden Akın İpek’in Türkiye aleyhinde fon kullanmasına engel

\r\n\r\nLondra'daki \u0130ngiliz Y\u00fcksek Mahkemesi, Hamdi Ak\u0131n \u0130pek'in, merkezi Ankara'da bulunan halka a\u00e7\u0131k madencilik \u015firketi Koza Alt\u0131n'\u0131n \u0130ngiltere'deki i\u015ftiraki Koza Limited\u2019e ait fonlar\u0131 kullanmas\u0131n\u0131 \u00f6nlemeye y\u00f6nelik tedbir karar\u0131 ald\u0131.\r\n\r\nLondra'da 10 ve 11 \u015eubat'ta Y\u00fcksek Mahkeme'de g\u00f6r\u00fclen 2 g\u00fcnl\u00fck duru\u015fmay\u0131 takiben, Y\u00fcksek Mahkemenin Vekil Hakimi Jeremy Cousins hafta ba\u015f\u0131nda \u00f6nemli bir karar imza att\u0131.\r\n\r\nKararda, tahkimin ger\u00e7ekli\u011fi \u015f\u00fcpheli bir belgeye dayand\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in Koza Limited fonlar\u0131n\u0131n tahkim s\u00fcrecinin takibinde kullan\u0131lmamas\u0131 gerekti\u011fine h\u00fckmedildi.\r\n\r\nAk\u0131n \u0130pek, Koza Limited'in milyonlar\u0131 a\u015fan miktarda nakdini, T\u00fcrkiye'ye kar\u015f\u0131 uluslararas\u0131 tahkim uyu\u015fmazl\u0131\u011f\u0131nda kullanmak istemi\u015fti. \u0130pek, mahkemede tahkim masraflar\u0131n\u0131 \u015fahsi mal varl\u0131\u011f\u0131ndan kar\u015f\u0131layamad\u0131\u011f\u0131n\u0131, Koza Limited kaynaklar\u0131 olmadan tahkim s\u00fcrecini y\u00fcr\u00fctemeyece\u011fini iddia etmi\u015fti.\r\n\r\nAncak duru\u015fmada, Koza Alt\u0131n, Ak\u0131n \u0130pek ve aile \u00fcyelerinin 20 milyon dolar\u0131 a\u015fan miktarda tutar\u0131 birbirlerine aktard\u0131klar\u0131na ve l\u00fcks ticaretiyle ilgilendiklerine dair deliller sunuldu.\r\n\r\n\u0130ngiliz Y\u00fcksek Mahkemesi, \u0130pek'in tahkimi finanse etmek i\u00e7in kendi b\u00fcnyesinde yeterli tutara eri\u015fiminin olmas\u0131 gerekti\u011fini belirtti. Mahkemenin karar\u0131, Koza Limited'in fonlar\u0131n\u0131n yarg\u0131lama sonuna kadar korunaca\u011f\u0131 anlam\u0131na gelirken, ilerleyen s\u00fcre\u00e7te \u0130pek'in \u0130ngiltere'deki haks\u0131z ve mesnetsiz iddialar\u0131n\u0131n \u00e7\u00fcr\u00fct\u00fclmesi a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00f6nem ta\u015f\u0131yor.\r\n\r\n\u0130ngiliz mahkemesinin karar metninde, "\u0130pek\u2019in durumu belirsizlik i\u00e7erisindedir ve bu durumu ortada kald\u0131rmak konusunda hi\u00e7bir \u015fey yapmam\u0131\u015ft\u0131r. \u0130pek'in varl\u0131k pozisyonun d\u00fczg\u00fcn bir \u015fekilde incelenmesi konusunda i\u015f birli\u011fi yapmay\u0131 reddetmesi son derece usturupsuz ve yetersiz bulunmu\u015ftur." ifadeleri dikkati \u00e7ekti.\r\n\r\nKoza Alt\u0131n'\u0131 temsil eden Mishcon de Reya LLP ortak avukat\u0131 Hugo Plowman da "Bu \u00f6nemli bir karard\u0131r ve \u0130ngiliz Mahkemesi'nden Ak\u0131n \u0130pek'in Koza Limited'in fonlar\u0131n\u0131 T\u00fcrkiye aleyhindeki kampanyas\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrmek i\u00e7in kullanmamas\u0131 gerekti\u011fine y\u00f6nelik a\u00e7\u0131k bir mesajd\u0131r. M\u00fcvekkilimiz, ge\u00e7ti\u011fimiz yaz Supreme Court nezdinde ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z b\u00fcy\u00fck zaferi takiben gelen bu sonu\u00e7tan son derece memnundur." ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\nPlowman, karar ile Ak\u0131n \u0130pek'in Koza Limited'in kontrol\u00fc \u00fczerinde devam eden davada kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131 yenilgilere bir yenisinin daha eklendi\u011fini belirtti.