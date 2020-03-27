İngiliz mahkemesinden Akın İpek’in Türkiye aleyhinde fon kullanmasına engel

Londra’daki İngiliz Yüksek Mahkemesi, Hamdi Akın İpek’in, merkezi Ankara’da bulunan halka açık madencilik şirketi Koza Altın’ın İngiltere’deki iştiraki Koza Limited’e ait fonları kullanmasını önlemeye yönelik tedbir kararı aldı.

Londra’da 10 ve 11 Şubat’ta Yüksek Mahkeme’de görülen 2 günlük duruşmayı takiben, Yüksek Mahkemenin Vekil Hakimi Jeremy Cousins hafta başında önemli bir karar imza attı.

Kararda, tahkimin gerçekliği şüpheli bir belgeye dayandığı için Koza Limited fonlarının tahkim sürecinin takibinde kullanılmaması gerektiğine hükmedildi.

Akın İpek, Koza Limited’in milyonları aşan miktarda nakdini, Türkiye’ye karşı uluslararası tahkim uyuşmazlığında kullanmak istemişti. İpek, mahkemede tahkim masraflarını şahsi mal varlığından karşılayamadığını, Koza Limited kaynakları olmadan tahkim sürecini yürütemeyeceğini iddia etmişti.

Ancak duruşmada, Koza Altın, Akın İpek ve aile üyelerinin 20 milyon doları aşan miktarda tutarı birbirlerine aktardıklarına ve lüks ticaretiyle ilgilendiklerine dair deliller sunuldu.

İngiliz Yüksek Mahkemesi, İpek’in tahkimi finanse etmek için kendi bünyesinde yeterli tutara erişiminin olması gerektiğini belirtti. Mahkemenin kararı, Koza Limited’in fonlarının yargılama sonuna kadar korunacağı anlamına gelirken, ilerleyen süreçte İpek’in İngiltere’deki haksız ve mesnetsiz iddialarının çürütülmesi açısından önem taşıyor.

İngiliz mahkemesinin karar metninde, “İpek’in durumu belirsizlik içerisindedir ve bu durumu ortada kaldırmak konusunda hiçbir şey yapmamıştır. İpek’in varlık pozisyonun düzgün bir şekilde incelenmesi konusunda iş birliği yapmayı reddetmesi son derece usturupsuz ve yetersiz bulunmuştur.” ifadeleri dikkati çekti.

Koza Altın’ı temsil eden Mishcon de Reya LLP ortak avukatı Hugo Plowman da “Bu önemli bir karardır ve İngiliz Mahkemesi’nden Akın İpek’in Koza Limited’in fonlarını Türkiye aleyhindeki kampanyasını sürdürmek için kullanmaması gerektiğine yönelik açık bir mesajdır. Müvekkilimiz, geçtiğimiz yaz Supreme Court nezdinde aldığımız büyük zaferi takiben gelen bu sonuçtan son derece memnundur.” ifadelerini kullandı.

Plowman, karar ile Akın İpek’in Koza Limited’in kontrolü üzerinde devam eden davada karşılaştığı yenilgilere bir yenisinin daha eklendiğini belirtti.