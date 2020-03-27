Boris Johnson’un Koronavirüs testi pozitif çıktı

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre Boris Johnson da salgından nasibini alarak Koronavirüse yakalandı.

Yapılan test sonucunun pozitif çıktığı belirtilen açıklamada, Johnson’un virüs semptomlarını gösterdiği duyuruldu.

İngiltere Sağlık Baş Memuru Profesör Chris Whitty’in tavsiye üzerine yapan Koronavirüs testi yapılan Johnson’ın sonuçları pozitif çıktı.

Başbakan Johnson’un Downing Caddesindeki resmi konutunda kendisini izole edeceği belirtilirken, salgın sebebiye yaşanılan kriz boyunca Johnson’un görevinin başında kalacağı vurgulandı.

Ayrıntılar geliyor…