İngiliz hükümeti serbest çalışanlara da para yardımı yapacak

\r\n\r\n\u0130ngiltere\u2019de h\u00fck\u00fcmetin g\u00fcnl\u00fck yapt\u0131\u011f\u0131 Koronavir\u00fcs bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda konu\u015fan Maliye Bakan\u0131 Rishi Sunak, milyonlarca serbest \u00e7al\u0131\u015fan ilgilendiren para yard\u0131m\u0131 hakk\u0131nda a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n\r\nKoronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131na kar\u015f\u0131 ba\u015flat\u0131lan m\u00fccadeleler kapsam\u0131nda ekonomik sava\u015f\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 belirterek, zarar g\u00f6ren serbest \u00e7al\u0131\u015fanlar i\u00e7in para yard\u0131m\u0131 vereceklerini duyurdu.\r\n\r\nBakan Sunak\u2019\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131na g\u00f6re serbest \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n ayl\u0131k gelirinin en fazla 2 bin 500 pound olmak \u00fczere %80\u2019inin devlet taraf\u0131ndan kar\u015f\u0131lanacak.\r\n\r\nAl\u0131nan karara g\u00f6re serbest \u00e7al\u0131\u015fanlara verilecek para, ki\u015filerin son \u00fc\u00e7 y\u0131ldaki ayl\u0131k kazan\u00e7lar\u0131n\u0131n ortalamas\u0131 al\u0131narak belirlenecek.\r\n\r\nSunak, para yard\u0131m\u0131n\u0131n 2019 y\u0131l\u0131 vergi \u00f6demesinde serbest \u00e7al\u0131\u015fan olarak kay\u0131tlara ge\u00e7en ki\u015fileri kapsayaca\u011f\u0131n\u0131 da s\u00f6yleyerek, serbest \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n %95\u2019inin yard\u0131mlardan yararlanabilece\u011fini belirtti.\r\n\r\nPara yard\u0131m\u0131n\u0131n y\u0131ll\u0131k geliri 50 bin pounda kadar olanlara yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Bakan Sunak, kriterlere uyan serbest \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n en ge\u00e7 Haziran ay\u0131na kadar para yard\u0131m\u0131 almaya ba\u015flayacaklar\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\nDevletin t\u00fcm i\u015fleri ve i\u015fyerlerini kurtaramayaca\u011f\u0131n\u0131 da vurgulayan Sunak, yetkililerin para yard\u0131m\u0131 konusunda en \u00e7ok ihtiyac\u0131 olan ki\u015fi ve firmalar\u0131 tespit etmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.