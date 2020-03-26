İngiliz hükümeti serbest çalışanlara da para yardımı yapacak

İngiltere’de hükümetin günlük yaptığı Koronavirüs basın toplantısında konuşan Maliye Bakanı Rishi Sunak, milyonlarca serbest çalışan ilgilendiren para yardımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgınına karşı başlatılan mücadeleler kapsamında ekonomik savaşın başladığı belirterek, zarar gören serbest çalışanlar için para yardımı vereceklerini duyurdu.

Bakan Sunak’ın açıklamasına göre serbest çalışanların aylık gelirinin en fazla 2 bin 500 pound olmak üzere %80’inin devlet tarafından karşılanacak.

Alınan karara göre serbest çalışanlara verilecek para, kişilerin son üç yıldaki aylık kazançlarının ortalaması alınarak belirlenecek.

Sunak, para yardımının 2019 yılı vergi ödemesinde serbest çalışan olarak kayıtlara geçen kişileri kapsayacağını da söyleyerek, serbest çalışanların %95’inin yardımlardan yararlanabileceğini belirtti.

Para yardımının yıllık geliri 50 bin pounda kadar olanlara yapılacağını söyleyen Bakan Sunak, kriterlere uyan serbest çalışanların en geç Haziran ayına kadar para yardımı almaya başlayacaklarını belirtti.

Devletin tüm işleri ve işyerlerini kurtaramayacağını da vurgulayan Sunak, yetkililerin para yardımı konusunda en çok ihtiyacı olan kişi ve firmaları tespit etmeye çalıştığını söyledi.