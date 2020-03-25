Hasta bir kişi Koronavirüsü 59 bin kişiye bulaştırabilir

\r\n\r\n\u0130ngiliz doktor, koronavir\u00fcs d\u00f6neminde salg\u0131n\u0131n yay\u0131lmas\u0131 konusundaki tehlikeye dikkat \u00e7ekti.\r\n\r\nD\u00fcnya genelinde 425 binden fazla ki\u015fi koronavir\u00fcse yakaland\u0131, yakla\u015f\u0131k 19 bin ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\nLondra \u00dcniversitesi Akademisi'nden yo\u011fun bak\u0131m t\u0131bb\u0131 profes\u00f6r\u00fc\u00a0Hugh Montgomery, bir ki\u015finin, koronavir\u00fcs\u00fc 59 bin ki\u015fiye nas\u0131l bula\u015ft\u0131rabilece\u011fini anlatt\u0131.\r\n\r\nMontgomery, koronavir\u00fcs\u00fcn, normal gripten nas\u0131l \u00fc\u00e7 kat daha bula\u015f\u0131c\u0131 oldu\u011funu a\u00e7\u0131klayarak, hastal\u0131\u011f\u0131n yay\u0131lmas\u0131n\u0131 \u00f6nlemek i\u00e7in sosyal mesafenin \u00f6nemine vurgu yapt\u0131.\r\nKORONAV\u0130R\u00dcS, 59 B\u0130N K\u0130\u015e\u0130YE NASIL BULA\u015eIR\r\nChannel 4\u2019te yay\u0131nlanan Dispatches program\u0131nda konu\u015fan profes\u00f6r, vir\u00fcs\u00fcn yay\u0131lmas\u0131na ili\u015fkin \u015fu \u015fekilde konu\u015ftu:\r\n\r\n"Normal gribe yakalan\u0131rsam bunu ortalama 1.3, 1.4 insana bula\u015ft\u0131r\u0131r\u0131m. Bu 1.3, 1.4 ki\u015fi de bir sonraki gruba bula\u015ft\u0131r\u0131rsa, vir\u00fcs ikinci kez bula\u015fm\u0131\u015f olur. Vir\u00fcs 10 kez bula\u015ft\u0131\u011f\u0131nda, yakla\u015f\u0131k 14 grip vakas\u0131ndan sorumlu olurum.\u00a0Koronavir\u00fcs\u00a0\u00e7ok bula\u015f\u0131c\u0131, bu y\u00fczden vir\u00fcse yakalan her bir ki\u015fi di\u011fer \u00fc\u00e7 ki\u015fiye bula\u015ft\u0131r\u0131yor. B\u00f6yle bak\u0131nca \u00e7ok fark yok gibi g\u00f6r\u00fcnse de vir\u00fcs\u00fcn bula\u015ft\u0131\u011f\u0131 her \u00fc\u00e7 ki\u015fi di\u011fer \u00fc\u00e7 ki\u015fiye bula\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131nda ve bu 10 katman halinde ger\u00e7ekle\u015fti\u011finde vir\u00fcs\u00fcn 59 bin ki\u015fiye bula\u015fmas\u0131ndan sorumlu oluyorum."