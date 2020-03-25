“İngiltere’de 20 kişiden biri virüs nedeniyle işini kaybetti”

1 day önce
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İngiltere merkezli YouGov’un anketine göre her yirmi ingiliz’den biri koronavirüs nedeniyle işini kaybetti.

YouGov’a göre yirmi İngiliz’den biri koronavirüs salgını nedeniyle işini kaybederken yüzde dokuzunun çalışma saatleri ya da ücretlerinde düşüş oldu.

Söz konusu anket, Başbakan Boris Johnson’ın en az üç hafta için ihtiyaç harici tüm dolaşımı yasakladığı ve zaruri olmayan işletmelerin kapatılmasını gerektiren, İngiltere’nin resmi karantinasının ilk iki gününde gerçekleştirildi.

İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı Daimi Sekreteri Peter Schofield’e göre ücretler için kamu desteği yeni başvurularının sayısı 477 bin oldu.

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