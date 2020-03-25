“İngiltere’de 20 kişiden biri virüs nedeniyle işini kaybetti”

\r\n\r\n\u0130ngiltere merkezli YouGov'un anketine g\u00f6re her yirmi ingiliz'den biri koronavir\u00fcs nedeniyle i\u015fini kaybetti.\r\n\r\nYouGov'a g\u00f6re yirmi \u0130ngiliz'den biri koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 nedeniyle i\u015fini kaybederken y\u00fczde dokuzunun \u00e7al\u0131\u015fma saatleri ya da \u00fccretlerinde d\u00fc\u015f\u00fc\u015f oldu.\r\n\r\nS\u00f6z konusu anket, Ba\u015fbakan Boris Johnson'\u0131n en az \u00fc\u00e7 hafta i\u00e7in ihtiya\u00e7 harici t\u00fcm dola\u015f\u0131m\u0131 yasaklad\u0131\u011f\u0131 ve zaruri olmayan i\u015fletmelerin kapat\u0131lmas\u0131n\u0131 gerektiren, \u0130ngiltere'nin resmi karantinas\u0131n\u0131n ilk iki g\u00fcn\u00fcnde ger\u00e7ekle\u015ftirildi.\r\n\r\n\u0130ngiltere \u00c7al\u0131\u015fma ve Emeklilik Bakanl\u0131\u011f\u0131 Daimi Sekreteri Peter Schofield'e g\u00f6re \u00fccretler i\u00e7in kamu deste\u011fi yeni ba\u015fvurular\u0131n\u0131n say\u0131s\u0131 477 bin oldu.