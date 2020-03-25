İngiltere’de Koronavirüs test tartışması büyüyor

Koronavirüsünün etkisini artırdığı İngiltere’de alınan önlemlere ilişkin eleştiriler sürüyor. Virüsün tespit edilmesi için uygulanan testlerin yaygınlaşmaması tartışma yarattı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngiltere parlamentosunda yaptığı konuşmada, testlerin herkes için erişilebilir hale gelmesini hedeflediğini söyledi. Hancock, “Ancak şimdilik testleri hastalar için, özellikle de yoğun bakımdakiler için ayırmak zorundayız” dedi.

Peki İngiltere’de nasıl bir yol izleniyor? Şu anda sadece hastanede yatan hastalar rutin olarak test ediliyor, yani İngiltere’de yaşayanlar belirti gösteriyor ve emin değillerse, sağlık çalışanı dahi olsalar Covid-19 hastalığına yakalanıp yakalanmadıklarını hiçbir zaman öğrenemeyebilirler.

BBC Türkçe’nin haberine göre İngiltere’de 24 Mart itibarıyla toplamda 90 bin 436 kişiye corona virüsü testi yapıldı. Şu anda günde 5 bin-6 bin arası kişiye test yapılıyor.

4 HAFTA İÇİNDE 25 BİN TEST

Hükümet, dört hafta içerisinde günde 25 bin kişiye test yapabilmeyi hedefliyor. Test yapılmasının iki amacı var. Birincisi hasta kişileri tespit etmek, ikincisi virüsün nüfusa ne kadar yayıldığını anlamak. İngiltere şu an kitlesel halde Koronavirüsü testi yapmıyor ya da enfekte kişilerin temas ettiği kişileri aktif olarak izlemeye almıyor.