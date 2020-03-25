İngiltere’de Koronavirüs test tartışması büyüyor

\r\n\r\nKoronavir\u00fcs\u00fcn\u00fcn etkisini art\u0131rd\u0131\u011f\u0131 \u0130ngiltere'de al\u0131nan \u00f6nlemlere ili\u015fkin ele\u015ftiriler s\u00fcr\u00fcyor. Vir\u00fcs\u00fcn tespit edilmesi i\u00e7in uygulanan testlerin yayg\u0131nla\u015fmamas\u0131 tart\u0131\u015fma yaratt\u0131.\r\n\r\n\u0130ngiltere Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Matt Hancock, \u0130ngiltere parlamentosunda yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, testlerin herkes i\u00e7in eri\u015filebilir hale gelmesini hedefledi\u011fini s\u00f6yledi. Hancock, \u201cAncak \u015fimdilik testleri hastalar i\u00e7in, \u00f6zellikle de yo\u011fun bak\u0131mdakiler i\u00e7in ay\u0131rmak zorunday\u0131z\u201d dedi.\r\n\r\nPeki \u0130ngiltere'de nas\u0131l bir yol izleniyor? \u015eu anda sadece hastanede yatan hastalar rutin olarak test ediliyor, yani \u0130ngiltere\u2019de ya\u015fayanlar belirti g\u00f6steriyor ve emin de\u011fillerse, sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 dahi olsalar Covid-19 hastal\u0131\u011f\u0131na yakalan\u0131p yakalanmad\u0131klar\u0131n\u0131 hi\u00e7bir zaman \u00f6\u011frenemeyebilirler.\r\n\r\nBBC T\u00fcrk\u00e7e\u2019nin haberine g\u00f6re \u0130ngiltere'de 24 Mart itibar\u0131yla toplamda 90 bin 436 ki\u015fiye corona vir\u00fcs\u00fc testi yap\u0131ld\u0131. \u015eu anda g\u00fcnde 5 bin-6 bin aras\u0131 ki\u015fiye test yap\u0131l\u0131yor.\r\n4 HAFTA \u0130\u00c7\u0130NDE 25 B\u0130N TEST\r\nH\u00fck\u00fcmet, d\u00f6rt hafta i\u00e7erisinde g\u00fcnde 25 bin ki\u015fiye test yapabilmeyi hedefliyor. Test yap\u0131lmas\u0131n\u0131n iki amac\u0131 var. Birincisi hasta ki\u015fileri tespit etmek, ikincisi vir\u00fcs\u00fcn n\u00fcfusa ne kadar yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlamak. \u0130ngiltere \u015fu an kitlesel halde Koronavir\u00fcs\u00fc testi yapm\u0131yor ya da enfekte ki\u015filerin temas etti\u011fi ki\u015fileri aktif olarak izlemeye alm\u0131yor.