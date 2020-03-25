İngiltere’de Koronavirüs gönüllüleri devrede: 170 binden fazla gönüllü

\r\n\r\n\u0130ngiltere'nin yeni tip koronavir\u00fcs (Covid-19) ile sava\u015fmas\u0131na yard\u0131mc\u0131 olmak i\u00e7in 170 binden fazla g\u00f6n\u00fcll\u00fcn\u00fcn ba\u015fvurdu\u011fu belirtiliyor.\r\n\r\n\u0130ngiltere'de 170 binden fazla ki\u015fi, Ulusal Sa\u011fl\u0131k Sistemi'nin (NHS) yeni tip koronavir\u00fcs (Covid-19) salg\u0131n\u0131 ile m\u00fccadele etmesine yard\u0131mc\u0131 olmak i\u00e7in kaydoldu.\r\n\r\n\u0130ngiltere NHS Ulusal T\u0131bbi Direkt\u00f6r\u00fc Stephen Powis, BBC'ye verdi\u011fi deme\u00e7te, "kriz zamanlar\u0131nda insanlar bir araya geliyor, bu bir acil durum ve hepimiz burada bir rol oynayabiliriz." \u015feklinde konu\u015ftu. 170 binden fazla g\u00f6n\u00fcll\u00fcye ula\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Powis, bu durumdan son derece memnun oldu\u011funu belirtti.\r\n\r\n\u0130ngiltere, yiyecek ve ila\u00e7 teslim etmek, hastalar ve malzemeler i\u00e7in ula\u015f\u0131m sa\u011flamak ve karantina sebebiyle yaln\u0131zl\u0131k hisseden ki\u015filere telefon etmek i\u00e7in 250 bin civar\u0131nda g\u00f6n\u00fcll\u00fc \u00e7a\u011f\u0131rm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nSistem, ciddi sa\u011fl\u0131k ko\u015fullar\u0131na sahip olanlar\u0131 korumak i\u00e7in h\u00fck\u00fcmet tavsiyesi alt\u0131nda en az 12 hafta boyunca kendilerini evde tutacak olan 1,5 milyon ki\u015fiye ula\u015fmay\u0131 hedefliyor.