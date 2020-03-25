İngiltere’de Koronavirüs gönüllüleri devrede: 170 binden fazla gönüllü

İngiltere’nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile savaşmasına yardımcı olmak için 170 binden fazla gönüllünün başvurduğu belirtiliyor.

İngiltere’de 170 binden fazla kişi, Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele etmesine yardımcı olmak için kaydoldu.

İngiltere NHS Ulusal Tıbbi Direktörü Stephen Powis, BBC’ye verdiği demeçte, “kriz zamanlarında insanlar bir araya geliyor, bu bir acil durum ve hepimiz burada bir rol oynayabiliriz.” şeklinde konuştu. 170 binden fazla gönüllüye ulaştıklarını söyleyen Powis, bu durumdan son derece memnun olduğunu belirtti.

İngiltere, yiyecek ve ilaç teslim etmek, hastalar ve malzemeler için ulaşım sağlamak ve karantina sebebiyle yalnızlık hisseden kişilere telefon etmek için 250 bin civarında gönüllü çağırmıştı.

Sistem, ciddi sağlık koşullarına sahip olanları korumak için hükümet tavsiyesi altında en az 12 hafta boyunca kendilerini evde tutacak olan 1,5 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor.