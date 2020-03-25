Prens Charles’in Koronavirüs testi pozitif çıktı

Koronavirüs İngiliz Kraliyet ailesine de sıçradı. BBC’nin haberine göre 71 yaşındaki Galler Prensinin Koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı.

Kraliçe Elizabeth’ten sonra tahta oturacak olan ilk kişi statüsündeki Prens Charles’in, virüsün semptomlarını taşıdığı fakat şu an için sağlığının iyi olduğu açıklandı.

CAMILLA’DA VİRÜS YOK

Presn Charles’ta virüs görülmesinin ardından Cornwall Düşesi Camilla da test edildi. Yapılan test sonucu Camilla’da Koronavirüse rastlanmadı.

Yapılan açıklamada Charles ve Camilla’nın İskoçya’nın Balmoral bölgesinde kendilerini izole ettikleri belirtilirken, Prensin virüsü kimden kaptığının henüz tespit edilemediği vurgulandı.