Prens Charles’in Koronavirüs testi pozitif çıktı

\r\n\r\nKoronavir\u00fcs \u0130ngiliz Kraliyet ailesine de s\u0131\u00e7rad\u0131. BBC'nin haberine g\u00f6re 71 ya\u015f\u0131ndaki Galler Prensinin Koronavir\u00fcs testinin sonucu pozitif \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\nKrali\u00e7e Elizabeth'ten sonra tahta oturacak olan ilk ki\u015fi stat\u00fcs\u00fcndeki Prens Charles'in, vir\u00fcs\u00fcn semptomlar\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 fakat \u015fu an i\u00e7in sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131n iyi oldu\u011fu a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\nCAMILLA'DA V\u0130R\u00dcS YOK\r\nPresn Charles'ta vir\u00fcs g\u00f6r\u00fclmesinin ard\u0131ndan Cornwall D\u00fc\u015fesi Camilla da test edildi. Yap\u0131lan test sonucu Camilla'da Koronavir\u00fcse rastlanmad\u0131.\r\n\r\nYap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada Charles ve Camilla'n\u0131n \u0130sko\u00e7ya'n\u0131n Balmoral b\u00f6lgesinde kendilerini izole ettikleri belirtilirken, Prensin vir\u00fcs\u00fc kimden kapt\u0131\u011f\u0131n\u0131n hen\u00fcz tespit edilemedi\u011fi vurguland\u0131.