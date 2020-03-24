Koronavirüs ile ilgili çarpıcı araştırma

İngiliz bilim insanlarının koronavirüs belirtilerini incelemek amaçlı yaptığı bir araştırma, koronavirüs salgını ile ilgili bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Araştırma sonuçlarına göre, hiçbir belirti göstermese bile ani koku kaybı yaşayan insanlar koronavirüs taşıyıcısı olabilir.

İngiltere’de bilim insanları, dünyanın dört bir tarafından koronavirüs hastalarının verilerini kullanarak bir araştırma yaptı.

Araştırma sonuçları, hiçbir belirti göstermese bile ani koku kaybı yaşayan insanların koronavirüs taşıyıcısı olabileceği gerçeğini ortaya koydu.

Araştırma sonuçları ile ilgili bir basın açıklaması yapan İngiliz Rinoloji Derneği’nden Profesör Clare Hopkins ve İngiliz Kulak Burun Boğaz Derneği’nden Profesör Nirmal Kumar, şunları söyledi:

“Bu hastalar, şimdiye kadar COVID-19’un hızla yayılmasını kolaylaştıran gizli taşıyıcılardan bazıları olabilirler.”

“DERHAL TEST YAPTIRMALILAR”

Araştırmayı yürüten bilim insanları, diğer semtpomlar yaşamayan ancak koku veya tad kaybı şikayeti ile hastaneye başvuran koronavirüs hastalarının sayısında büyük bir artış görüldüğüne dikkat çekerek, özellikle gençlerin, koronavirüsün yüksek ateş ve kuru öksürük gibi temel semptomlarını göstermeden önce ani koku ve tad kaybı yaşamaları halinde derhal test yaptırmaları için uyarılarda bulundu.