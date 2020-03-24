Koronavirüs ile ilgili çarpıcı araştırma

\r\n\r\n\u0130ngiliz bilim insanlar\u0131n\u0131n koronavir\u00fcs belirtilerini incelemek ama\u00e7l\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 bir ara\u015ft\u0131rma, koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 ile ilgili bir ger\u00e7e\u011fi daha ortaya \u00e7\u0131kard\u0131. Ara\u015ft\u0131rma sonu\u00e7lar\u0131na g\u00f6re, hi\u00e7bir belirti g\u00f6stermese bile ani koku kayb\u0131 ya\u015fayan insanlar koronavir\u00fcs ta\u015f\u0131y\u0131c\u0131s\u0131 olabilir.\r\n\r\n\u0130ngiltere'de bilim insanlar\u0131, d\u00fcnyan\u0131n d\u00f6rt bir taraf\u0131ndan\u00a0koronavir\u00fcs\u00a0hastalar\u0131n\u0131n verilerini kullanarak bir ara\u015ft\u0131rma yapt\u0131.\r\n\r\nAra\u015ft\u0131rma sonu\u00e7lar\u0131, hi\u00e7bir\u00a0belirti\u00a0g\u00f6stermese bile ani koku kayb\u0131 ya\u015fayan insanlar\u0131n koronavir\u00fcs ta\u015f\u0131y\u0131c\u0131s\u0131 olabilece\u011fi ger\u00e7e\u011fini ortaya koydu.\r\n\r\nAra\u015ft\u0131rma sonu\u00e7lar\u0131 ile ilgili bir bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131 yapan\u00a0\u0130ngiliz Rinoloji Derne\u011fi\u2019nden Profes\u00f6r Clare Hopkins\u00a0ve\u00a0\u0130ngiliz Kulak Burun Bo\u011faz Derne\u011fi\u2019nden\u00a0Profes\u00f6r Nirmal Kumar, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n"Bu hastalar, \u015fimdiye kadar COVID-19\u2019un h\u0131zla yay\u0131lmas\u0131n\u0131 kolayla\u015ft\u0131ran gizli ta\u015f\u0131y\u0131c\u0131lardan baz\u0131lar\u0131 olabilirler."\r\n"DERHAL TEST YAPTIRMALILAR"\r\nAra\u015ft\u0131rmay\u0131 y\u00fcr\u00fcten bilim insanlar\u0131, di\u011fer semtpomlar ya\u015famayan ancak koku veya tad kayb\u0131 \u015fikayeti ile hastaneye ba\u015fvuran koronavir\u00fcs hastalar\u0131n\u0131n say\u0131s\u0131nda b\u00fcy\u00fck bir art\u0131\u015f g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcne dikkat \u00e7ekerek, \u00f6zellikle gen\u00e7lerin, koronavir\u00fcs\u00fcn y\u00fcksek ate\u015f ve kuru \u00f6ks\u00fcr\u00fck gibi temel semptomlar\u0131n\u0131 g\u00f6stermeden \u00f6nce ani koku ve tad kayb\u0131 ya\u015famalar\u0131 halinde derhal test yapt\u0131rmalar\u0131 i\u00e7in uyar\u0131larda bulundu.