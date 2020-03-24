İngiltere Korona kurbanlarının cenazelerini yakma planından vazgeçti

\r\n\r\n\u0130ngiliz h\u00fck\u00fcmeti, M\u00fcsl\u00fcman ve Yahudilerin tepkilerinin ard\u0131ndan yeni tip\u00a0corona\u00a0vir\u00fcs (Kovid-19) nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin cesetlerini yakma plan\u0131ndan vazge\u00e7ti.\r\n\r\nKovid-19'la m\u00fccadele kapsam\u0131nda parlamentoya sunulan tasar\u0131da, h\u00fck\u00fcmete cesetleri yakma yetkisi verecek maddede de\u011fi\u015fikli\u011fe gidildi.\r\n\r\nGerekli durumlarda yetkililerin "cesedin g\u00f6m\u00fclmesine veya yak\u0131lmas\u0131na karar verebilece\u011fine" ili\u015fkin ifade, "bilinmesi durumunda ki\u015finin talebi" ve "aksi halde ise ki\u015finin dini inanc\u0131" \u015feklinde de\u011fi\u015ftirildi.\r\n\r\nH\u00fck\u00fcmetin bu ad\u0131m\u0131 \u00f6ncesi de\u011fi\u015fiklik \u00f6nergesi veren \u0130\u015f\u00e7i Partisinden Naz \u015eah, geli\u015fmeden duydu\u011fu memnuniyeti vurgulad\u0131.\r\n\r\n\u015eah, sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "H\u00fck\u00fcmetin, M\u00fcsl\u00fcman ve Yahudilerin dini cenaze t\u00f6renleri hakk\u0131nda s\u00f6ylediklerimizi dinlemesi ve endi\u015felerimizi gidermek amac\u0131yla de\u011fi\u015fikli\u011fe gitmesi beni rahatlatt\u0131." ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\n\u0130ngiltere\u00a0M\u00fcsl\u00fcman Konseyi, geli\u015fmeyi zafer olarak niteleyerek, konuyu g\u00fcndeme getiren \u015eah ile endi\u015feleri dikkate alan Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Matt Hancock'a te\u015fekk\u00fcr etti.\r\n\r\n\u0130ngiltere Yahudi Temsilciler Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Marie van der Zyl ise h\u00fck\u00fcmetin "hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin son iste\u011fini yerine getirme ve dini \u00f6zg\u00fcrl\u00fckleri koruma" karar\u0131n\u0131n kendilerini memnun etti\u011fini belirtti.\r\n\r\nBu arada \u00fclkede Kovid-19 nedeniyle \u00f6lenlerin say\u0131s\u0131 54 artarak 335'e ula\u015ft\u0131.\r\n\r\n\u00d6l\u00fc say\u0131s\u0131 artarken, Sky News kanal\u0131 Ba\u015fbakanl\u0131k kaynaklar\u0131na dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 haberinde, Ba\u015fbakan Boris Johnson'\u0131n bug\u00fcn g\u00fcnl\u00fck bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 d\u00fczenlemek yerine ulusa sesleni\u015f konu\u015fmas\u0131 yapaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\nJohnson, d\u00fcn kalabal\u0131klar halinde soka\u011fa \u00e7\u0131k\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, uyar\u0131lar\u0131n\u0131n dinlenilmemesi durumunda daha sert \u00f6nlemleri hayata ge\u00e7ireceklerini s\u00f6ylemi\u015fti.