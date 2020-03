İngiltere’de Koronavirüs vaka sayısı bir günde 655 kişi arttı

Birleşik Krallık genelinde Koronavirüs vaka sayısı bugün, 22 Mart Pazar itibarıyla 5 bin 683’e yükselirken, virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısınınsa 281’e ulaştığı açıklandı.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre şu ana kadar 78 bin 340 kişiye Koronavirüs testi yapıldı. Yapılan testlere göre 72 bin 657 kişide virüse rastlanmazken, 5 bin 683 kişide Koronavirüs tespit edildi.

Virüs bulunan kişilerin 4 bin 792’sinin İngiltere’de, 416’sının İskoçya’da, 347’sinin Galler’de, 128’inin ise Kuzey İrlanda’da görüldüğü açıklandı.

Birleşik Krallık’ta virüs vakalarının en çok görüldüğü şehir 2 bin 189 kişi ile Londra olurken, ikinci en yüksek görülen yer 156 kişi ile Hampshire kontluğu oldu.

Londra’da en fazla vakanın görüldüğü ilçe 139 kişi ile Southwark olurken, 128 kişi ile Brent ilçesi ikinci, 127 kişi ile Lambeth ilçesi üçüncü, 117 kişi ile Westminster ilçesi dördüncü, 110 kişi ile Wandsworth ilçesi beşinci sırada yer aldı.

Londra’da vakanın en az görüldüğü ilçeler ise 23 kişi ile Kingston upon Thames, 24 kişi ile Sutton, 25 kişi ile Richmond upon Thames, 35 kişi ile Havering, ve yine 35 kişi ile Barking and Dagenham oldu.

Toplum üyelerimizin yoğun yaşadığı bölgelerden Enfiled’de 68, Lewisham’da 67, Hackney’de 64, Haringey’de 57, Islington’da ise 54 kişinin test sonuçları pozitif çıktı.

Virüs sebebiyle tedavi altına alınanlardan 135 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtilirken, toplum üyelerimizden 4 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.