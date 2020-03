İngiltere’de hükümet salgına karşı restoran ve kafeleri kapatma kararı aldı

Bugünkü konuşmasına dünkü konuşmalarından konu başlıklarını hatırlatarak başlayan Boris Johnson, “Ellerinizi yıkamaya devam edin” dedi.

Maliye Bakanı Rishi Sunak ile açıklama yapan Başbakan, güçlerinin yettiğince salgına karşı her şeyi yapacaklarını dile getirdi.

Salgına karşı çizdikleri planı uygulamaya devam edeceklerini ve önlemleri artırmaya gittikleri söyledi.

RESTORAN VE KAFELER KAPANIYOR

Johnson, Birleşik Krallık’ın tamamında bu akşamdan itibaren insanların bir araya geldiği mekanlar olan restoran, kafe, bar ve sinema gibi işletmelerin kapatılmasını, yarından itibaren açılmaması gerektiğini söyledi.

Kapatma kararı hizmet veren gece kulüpleri ve spor salonlarını kapsadığını da belirten Johnson, bu kararın her ay yeniden gözden geçirilerek değiştirebileceğini ifade etti.

Bu kararın Britanya halkının özgür yaşam hakkına karşı olduğunun farkında olduklarını belirten Başbakan, “Bunu atlatacağız, bunu beraber atlatacağız ve virüsü yeneceğiz!” dedi.

TAKE AWAY SERBEST

Gıda işletmelerinin sadece take away yani sadece sipariş teslimatı yapabileceklerini belirten Başbakan, salgına karşı her türlü önlemi alacakları vurguladı.

ÇALIŞANLARIN MAAŞINI DEVLET ÖDEYECEK

Johnson’ın ardından konuşan Maliye Bakanı Rishi Sunak, süreçten etkilenen işletmelere destek olarak çalışanların maaşlarının en fazla 2 bin 500 pound olmak üzere %80’inin devlet tarafından ödeneceğini açıkladı.

Sunak ayrıca, daha önce açıklanan faizsiz krediler ve geri ödemesiz para yardımlarının gelecek pazartesi gününden itibaren işleme alınacağını duyurdu.

TEMMUZA KADAR VERGİ YOK

Maliye Bakanı konuşmasında katma değer vergisi yani VAT ödemelerinin Haziran ayı sonu kadar ertelendiğini duyurdu.

Sunak ayrıca, ekonomiyi ayakta tutmak için 30 milyar pound bütçe ayrıldığını duyurdu.