Koronavirüs testi yaptırmayana para cezası

İngiltere’de hükümet Koronavirüsle mücadele için hazırladığı yasa tasarısına göre test yaptırmayı kabul etmeyen kişilere bin sterlin para cezası verilecek. Polis isterse bu kişileri gözaltına alabilecek.

Koronavirüs salgını salgını yayılmaya devam ediyor. Salgını engellemek isteyen ekstrem önlemlere başvuruyor.

Roma yönetimi tüm İtalya’yı kapsayan karantina uygulamasını uzatmaya hazırlarken İngiltere Koronavirüs zamanında alınacak önlemlere ilişkin yeni bir yasa teklifi hazırladı.

Önümüzdeki haftabaşında meclisten geçmesi beklenen 329 sayfalık teklif resmi görevlilerin gücünü artırmayı öngörüyor.

Yasada var olan maddelere göre semptomları gösterdiği halde corona virüs testi yaptırmayı kabul etmeyenleri polis gözaltına alabilecek ayrıca bu kişiler bin sterlin para cezası da verilecek.

RESMİ GÖREVLİLERİN YETKİLERİ GENİŞLİYOR

Koronavirüs kanun taslağı olarak adlandırılan tasarıya göre bakanlar istedikleri toplantıyı iptal etme yetkisine sahip olacak.

Ayrıca cenaze işlemlerinin hızlandırılması için de ölüleri gömme ya da yakma yetkisi de yerel polise geçiyor.

İngiltere’de yaşanan corona virüs paniği insanların marketlere hücum etmesine neden oldu.

Gıda tedarik zincirinde görev alanların da yerel yetkililere rapor vermesi hedefleniyor.

MUHALEFETTEN 6 AY ŞARTI

Muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn çıkacak corona virüs yasasının her altı ayda bir yenilenmesi gerektiğini belirtti.

Corbyn ihtiyaç dışında yerel yetkililere devredilen gücün sürekli olmaması gerektiğini söyledi.