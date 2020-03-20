Cenazelerin Kıbrıs’a götürülmesine izin yok

11 hours önce
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Londra’da faaliyet gösteren Kıbrıs islam Cemiyeti El Haşim Yardım Vakfı Başkanı Hussain Hashim Bakayi Mustafa, Birleşik Krallık’taki cenazelerin Kuzey Kıbrıs’a götürülüp götürülemeyeceğine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Bakayi, yapmış olduğu açıklamada “Korona virüsünden dolayı hayatını kaybeden soydaşlarımızın cenazeleri kesinlikle Kıbrıs’a götürülmeyecektir. Cenaze törenleri sadece İngiltere’de mezar başında gerçekleşebilir ve fazla kalabalık olmaması şartıyla, sınırlı sayıda katılımcılar olabilir söylendi.

Ölüm nedenleri virüsten kaynalı olmayanların cenazeleri ise Türk Hava Yolları aracılığıyla Kıbrıs’a gönderilebilecek fakat bu uzun bir süre alabilir. Cenaze ile birlikte Kıbrıs’a gitmek isteyen yakınlar ise KKTC vatandaşları olmak zorundadır ve bu aile üyeleri KKTC’de 14 günlük karantina sürecini alınacaktır” ifadesini kullandı.”

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