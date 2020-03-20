İngiltere 65 bin emekli doktor ve hemşireyi göreve çağırdı

Başbakan Boris Johnson’un koronavirüs tehdidini hafife almak ve geç önlem almakla suçlandığı İngiltere’de, koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 3 bini geçerken, ölü sayısı 144’e yükseldi. İtalya benzeri bir felaketle karşılaşmak istemeyen İngiltere Sağlık Bakanlığı, emekli 65 bin doktor ve hemşireye tek tek mektup yazarak göreve çağırdı.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için acil önlemler almaya devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’dan hastaneler için yeterli medikal malzeme ve solunum yolu cihazı sözü alan NHS, sağlık çalışanı sıkıntısını ortadan kaldırmak için de düğmeye bastı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele için emekli 65 bin doktor ve hemşireye tek tek mektup gönderilerek, göreve dönmeleri ricasında bulunuldu.

İskoçya da benzer bir adım atıyor. İskoçya’da son 3 yıl içerisinde herhangi bir nedenle görevi bırakan sağlık çalışanlarının tekrar görevlerinin başlarına dönmeleri emredildi.