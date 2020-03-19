Kraliçe Elizabeth: İngiltere bir belirsizlik dönemine giriyor

12 hours önce
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, bir ulusa sesleniş mesajı yayımlayarak İngiltere’nin bir belirsizlik dönemine girmekte olduğunu açıkladı.

Buckingham Sarayı tarafından yayımlanan mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Böylesi bir zamanda ulusumuzun tarihinin, bir araya gelip ortak hedefe doğru gücünü birleştiren bir halk tarafından yazıldığını hatırlatmak isterim.

“Bilim insanlarımız, doktorlarımız, paramediklerimiz ve kamu çalışanlarımızın uzmanlığı ve adanmışlığına teşekkür ediyoruz. Fakat şimdi bireyler olarak oynayacağımız rol, geçmişteki tüm örneklerden çok daha fazla.

“Pek çoğumuz birbirimizle iletişimde kalmak ve sevdiklerinin iyi olup olmadığını kontrol etmek için yeni yollar bulmak zorunda kalacak. Bunu başarabileceğimizden eminim. Sizi temin ederim ki ben ve ailem üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız.”

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