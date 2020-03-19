Johnson açıkladı: 12 hafta içinde Koronavirüs salgınını yeneceğiz

Ülkece salgına karşı büyük bir efor sarf edildiğini belirten Başbakan, 12 hafta için her şeyin normale döneceğine inandıklarını ifade etti.

Başbakan Johnson’a yaptığı açıklamasında İngiltere Kıdemli Bilimsel Danışman Sir Patrick Vallance ve İngiltere Sağlık Direktörü Chris Whitty eşlik etti.

Sürecin zorlu olduğunu dile getiren Johnson, daha hızlı test yapabildiklerini söyledi.

Verilen tavsiyelere uyulmasının altını çizen Johnson, mümkünse evden çalışılmasını dile getirdi.

Restoran ve kafeler gibi toplumun bir araya geldiği yerlere gitmemeleri gerektiğini dile getiren Johnson’a söz konusu işletmelerin an itibarıyla maddi zorluklar çektiğini hatırlatan bir gazeteciye, konu hakkında yarın Maliye Bakanı Rishi Sunak ile yapacakları toplantıda gerekli açıklamaları yapacağını söyledi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAKKINDA KONUŞMADI

Başbakan kısa süren basın açıklamasında ülkede sıkıyönetim ilan edilip sokağa çıkma yasağı ilan edileceği yönündeki iddialar hakkında açıklama yapmadı. Fakat yapılan uyarılara rağmen insanların bir araya geldiği yerlere yönelik bir üst seviye güvenlik önlemlerinin alınabileceğini söyleyerek, restoran ve kafelere yönelik bir kapatmanın yapılabileceğini ifade etti.

SANAL BASIN TOPLANTISI

Artan salgın riskine karşı daha fazla önem almayı planladıklarını söyleyen Johnson, her gün yapılan basın toplantılarını sanal ortamda gerçekleştirebileceklerini dile getirdi.

Bu plana itiraz eden bir gazeteci Johnson’u kendisine soru sorulmaması için böyle bir hazırlık içinde olduğu yönünde eleştirmesi üzerine, Başbakan sanal toplantıda da herkese soru sorma hakkı tanıyabileceklerini söyledi.