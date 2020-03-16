Türkiye “İngiltere uçuşlarını” yasakladı

Türkiye Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından güncel duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni tedbirleri açıkladı. Koca “Bugün Bilim Kurulu toplantısında aldığımız kadarlar doğrultusunda, laboratuvar sayımız hafta sonuna kadar 16’ya çıkaracağız. Test kitini bütün illere göndereceğiz. İçişleri Bakanlığımızın eğlencemekanları, nargile salonları, yüzme havuzları… faliyetleri askıya alındı. Müze ve kütühanelere ise kullanım kısıtlaması getirildi. Öte yandan cemaat ile namaz kılınmasına da kısıtlama getirildi.

Yarın 08.00 itibari ile İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan , Mısır, İrlanda BAE ile uçuşlar yasaklanmış olacak. Böylece 20’ye çıkıyor” dedi.

“SOLUNUM SIKINTISI OLAN HASTALARIMIZ VAR”

Koca sözlerini şöyle sürdürdü;

“Türkiye’deki tablo diğer ülkelerdeki tablolarla özdeş değildir. Biz genel tabloya kıyasla şanslı durumdayız. Riske karşı yapılması gerekeni yurttaş olarak biliyor devlet olarak tedbirleri alıyoruz.

Bilim Kurulu’nda alınan yeni öneriler oldu. Burada özellikle laboratuvar sayısımız erken dönemde 16’ya devamında bu sayısı tüm büyükşehirlerde çalışmaya ve hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş olan kiti ise tüm illere vererek gerçekleştirmiş olacağız. Test daha çok sayıda şüpheliye vakit kaybı olmadan uygulanacak.

Umreden gelen vatandaşlarımızı gözleme aldık. Muhtemelen 7’nci veya 8’inci gün taramadan geçirilecek.

184 Sabim Hattı sayesinde mümkün olduğu kadar halkımızın evlerinden çıkmamalarını istemiş olacağız. Yasak ülkelere 6 ülke daha ilave edilmiş oldu. İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve BAE ile uçuşlar yasaklanmış olacakç. Böylece uçuş yasağı uyguladığımız ülke sayısı 20 oldu.

Şuanda pozitif çıkan yeni vakalarımız var. Ancak analiz edilmekte olan yeni numunelerimiz mevcut.

Şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadı. Bu, olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü solunum sıkıntısı olan hastalarımız var.”