İngiltere’de koronavirüs: 35 kişi öldü, olmak üzere 1372 vaka sayısı

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre virüsten etkilenen 6 kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı.

Bu sabah saat 9’da yapılan son açıklamaya göre ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan kişi sayısı ise 1372’e yükseldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Birleşik Krallık genelinde bugüne kadar 40 bin 279 kişiye koronavirüs testi yapıldığı, 1372 kişide virüs saptandığı, 38 bin 907 kişinin ise temiz çıktığı duyuruldu.