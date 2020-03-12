İngiltere’de koronavirüs vaka sayısı 590’a ulaştı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ülke genelinde görülen koronavirüs vaka sayısının 590’a ulaştığı duyuruldu.

Dün itibarıyla 456 kişide görülen koronavirüs bugün açıklanan test sonuçlarına göre 134 kişide daha görüldü.

Birleşik Krallık’ta ilk olarak 31 Ocak Cuma günü 2 kişide görülen salgın hastalık sebebiyle şu ana kadar 29 bin 764 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

Bugün yapılan son açıklamada yapılan testler sonucunda 29 bin 174 kişide virüse rastlanmazken, toplam 590 kişide virüs görüldüğü ve şuana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

BBC’de yer alan bir habere göre ise virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısının 10′ yükseldiği iddia edildi.

Haberde hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri açıklanmazken, söz konusu kişilerin farklı sağlık sorunlarının da olduğu belirtilerek, 89 yaşındaki bir kişinin Londra’daki Charing Cross Hastanesinde, 60’lı yaşlarındaki bir kadının ise Romford’daki Queen’s Hastanesinde yaşamlarını yitirdikleri yazıldı.

Öte yandan haberde Birleşik Krallık’taki koronavirüs vaka sayısı 596 olduğu iddia edilerek, 491’inin İngiltere’de, 60’ının İskoçya’da, 25’inin Galler’de, 20’sininse Kuzey İrlanda’da olduğu öne sürüldü.

KUZEY İRLANDA’DA OKULLAR TATİL

Bugün öğle saatlerinde yapılan bir açıklamaya göre Kuzey İralanda’nın tamamında ilk okullar ve kolejlerin kapatıldığı duyuruldu.

İngiltere ve Birleşik Krallık’a bağlı diğer ülkelerde eğitime ara verilmemesi başta öğrenci velileri olmak üzere toplumun pek çok kesimi tarafından eleştiriliyor.