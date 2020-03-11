Yeni bütçe paketinde küçük işletmelere büyük kolaylıklar

İNGİLTERE Maliye Bakanı Rishi Sunak, koronavirüs riskine karşı ülke ekonomisinin desteklenmesi için 30 milyar poundluk teşvik paketi açıkladı.

İngiltere’nin bütçe düzenlemelerini açıklayan Sunak, hükümetin küresel bazda en kapsamlı mali programlardan birini uyguladığını belirterek, ülke ekonomisinin desteklenmesi için 30 milyar poundluk bir teşvik paketinin hazırlandığını söyledi.

Bakan Sunak, İngiliz ekonomisinin geçici sorunların üstesinden gelebilecek güçte olduğuna işaret ederek, “Bunu birlikte atlatacağız. Ülkemizin ve halkımızın finansal olarak güvende olmasını sağlamak için yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK İŞLETLEMERE BÜYÜK KOLAYLIK

Açıklanan bütçe planına göre on binlerce mağaza, kafe ve restoranları kapsayan konaklama ve ağırlama hizmeti sunan küçük işletmelere büyük kolaylıklar sağlanacak.

Vergilendirme değeri (rateable value) 51 bin poundun altında olan işletmelerden gelecek yıl için vergi alınmayacak. Koronavirüse karşı Birleşik Krallık ekonomisinde yer alan küçük ölçekli işletmeleri koruma amaçlı verilen bu kararla söz konusu işletmeler yıllık 25 bin pounda kadar tasarruf sağlayacak.

Öte yandan çok küçük işletme kategorisinde yer alan firmalar yani vergilendirme değeri (rateable value) 15 bin poundun altında olanlara ise 3 bin pound maddi destek (cash grant) verilecek.

Hükümet küçük ve orta ölçekli işletmelere en fazla 1,2 milyon pound kredi vermeleri için de bankalara destek sağlamayacak.

5 YILDA 170 MİLYARLIK YATIRIM

Sunak ayrıca İngiltere’nin altyapısı için gelecek 5 yıl içerisinde 170 milyar poundluk yatırım planlandığını hatırlattı.

İngiliz Maliye Bakanı Sunak, bu yıl enflasyonun yüzde 1,4, gelecek yıl ise yüzde 1,8 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğünü söyledi.

İngiltere’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasına (GSYH) oranla kamu borcunun bu yılın sonunda 79,5 seviyesine, 2024-2025 döneminde ise yüzde 75,2 seviyesine gerilemesinin beklendiğini kaydeden Sunak, sağlık sektörüne maliyeti ne olursa olsun yatırım yapılmaya devam edileceğinin altını çizdi ve sağlık sisteminin (NHS) acilen desteklenmesi için ek 5 milyar poundluk bir katkı sunulacağının altını çizdi.

Bakan Sunak, perakende, konaklama gibi sektörlerde toplam değeri 51 bin poundun altında olan şirketlerin işletme vergisinden muaf tutulacağın kaydetti. Toplam istihdamı 250 kişinin altında olan şirketlerin 2 haftaya kadar olan hastalık izin ücretlerinin hükümet tarafından şirketlere geri ödeneceğini de söyledi.

Bakan Sunak küçük şirketlerin işlerindeki aksamaları telafi edebilmesi için 1,2 milyon pounda kadar kredi imkanının sağlanacağını belirtti.

İngiltere’de yakıt vergisinin dondurulacağını belirten Sunak, “Bu yıl için büyüme tahmini yüzde 1,4’ten yüzde 1,1’e çekildi. Gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 1,6’dan yüzde 1,8’e yükselmesi. 2022 yılına dair büyüme tahmini 1,6’dan 1,5’e, 2023 büyüme tahmini 1,6’dan yüzde 1,3’e çekildi. 2022’de plastik ambalaj vergisi de uygulamaya girecektir” açıklamasında bulundu.