İngiltere’de fırtınaların tahmini sigorta hasarı 363 milyon poundu aştı

İngiltere’de yaşanan Ciara ve Dennis fırtınalarının ardından sigortalılara yapılacak tahmini ödemenin 363 milyon pound olması bekleniyor.

Sigortacı’da Esra Nur Mocu’nun haberine göre İngiliz Sigortacılar Birliği’nin (ABI) ilk tahminlerine göre sigortacılar yakın zamanda gerçekleşen Ciara ve Dennis fırtınalarının ardından sigortalılara 363 milyon pound tutarında ödeme yapmasını bekliyor. ABI’a göre büyük çaplı hasarlara sebep olan fırtınaların ardından toplam 82 bin talep aldıklarını; bunlardan 64 bin 300’ünün hasarlı evler ve mallar için, 10 bin 600’ünün işletmeler ve stoklar, 7 bin 100’ünün ise hasarlı araçlar için olduğunu açıkladı.

TAŞKIN FATURASI 214 MİLYON POUND

İngiliz Sigortacılar Birliği’ne göre meydana gelen taşkının meydana getirdiği hasarların toplam tutarı 214 milyon pound olmuştu. 3 bin 350 yurtiçi sel baskınının toplam 107 milyon poundunun olduğu iddialar arasında. Selden zarar görmüş bir evi onarmanın maliyeti ise yaklaşık 32 bin pounda tekabül ediyor. 2020’de geerçekleşen hasarların geçen yılın Kasım ayında Güney Yorkshire ve Midlands bölgelerindeki su baskınının 110 milyon poundu aşması bekleniyor.