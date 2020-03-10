İngiltere’de koronavirüs: 6 kişi öldü, 91’i Londra olmak üzere 373 vaka sayısı

6 hours önce
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Birleşik Krallık’ta son günlerde hızla artan koronavirüs vaka sayısı ve virüs kaynaklı ölümler halkı endişelendiriyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre virüsten etkilenen 6 kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı.

Bu sabah saat 9’da yapılan son açıklamaya göre ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan kişi sayısı ise 373’e yükseldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Birleşik Krallık genelinde bugüne kadar 26 bin 261 kişiye koronavirüs testi yapıldığı, 373 kişide virüs saptandığı, 25 bin 888 kişinin ise temiz çıktığı duyuruldu.

EN FAZLA VAKA LONDRA’DA

Devlet resmi internet sitesi gov.uk’de yayımlanan 9 Mart Salı günü verilerine göre vaka sayısı 91 kişi ile en fazla Londra’da görüldü.

Bölge Onaylanan vaka sayısı
Barking and Dagenham 0
Barnet 5
Bexley 0
Brent 3
Bromley 1
Camden 4
Croydon 0
Ealing 5
Enfield 1
Greenwich 0
Hackney and City of London 2
Hammersmith and Fulham 2
Haringey 0
Harrow 1
Havering 2
Hounslow 3
Islington 0
Kensington and Chelsea 8
Kingston upon Thames 1
Lambeth 3
Lewisham 3
Luton 2
Newham 0
Redbridge 1
Richmond upon Thames 0
Southwark 5
Surrey 6
Sutton 1
Tower Hamlets 1
Waltham Forest 1
Wandsworth 3
Westminster 3

 

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