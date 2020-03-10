Son kraliyet görevinde gerginlik

Meghan Markle ve Prens Harry’nin kraliyete veda öncesi son resmi etkinliğinde tansiyon yükseldi. Commonwealth Day kutlamasında Sussex çiftine, Prens William ile Kate Middleton gibi Kraliçe ile yan yana ilk sırada yer verilmemesi gerginliğe yol açtı. William ile Harry’nin birbirlerine soğuk davranmaları da dikkatlerden kaçmadı.

Meghan Markle ve Prens Harry’nin kraliyete vedası gergin geçti. Sussex çiftinin resmi olarak kraliyet görevlerini bırakmaları öncesi İngiltere’de katıldıkları son etkinlik Commonwealth Day, yani İngiliz Milletler Milletler Topluluğu’nun yıllık kutlaması oldu.

İngiliz basını, kutlamanın perde arkasında tansiyonun yükseldiğini yazdı. Sebebi de Kraliçe Elizabeth’in Meghan ve Harry çiftini öncelikli kraliyet üyelerinin arasında görmeyerek önemsememesi olarak belirtildi.

ARKA SIRAYA ATILDILAR

Sussex çifti, Westminster Manastırı’nda yapılan törende VIP (Çok Önemli Kişi) sırasına dahil edilmedi. En önde Kraliçe’nin yanında Prens Charles ile eşi Camilla ve Prens William ile Kate Middleton yer aldı.

Kraliyetten ayrılıp Kanada’ya yerleşme kararı alan Meghan ve Harry çiftine kraliyet ailesi ile aynı protokol sırasında yer verilmedi.

GERGİNLİK FOTOĞRAFLARA YANSIDI

Çifte, manastır içinde başka bir yer bulmaları söylenirken William ile Kate ana kraliyet kadrosunda yer aldı. Bu durum karşısındaki gerilim yüzlere de yansıdı.

Etkinlikte çekilen pek çok fotoğrafta Prens Harry’nin mutsuz ve üzgün olduğu görüldü.

Fotoğraflara Prens William ile Kate Middleton’ın da gergin yüz ifadeleri yansıdı.

KARDEŞLER ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR

İngiliz basını Prens Harry’nin, ağabeyi Prens William’ın yüzüne bile bakmadığına dikkat çekti. Prens kardeşlerin birbirleriyle çok fazla konuşmamak için çaba harcadıkları belirtildi.

Kate Middleton’ın da arka sıradaki Harry ve Meghan’a soğuk bir şekilde selam verdiği vurgulandı.

Sussex çiftinin ön sırada oturan Prens Edward ile gülerek diyalog kurdukları görüldü.

SARAY AÇIKLAMASI TATMİN ETMEDİ

Oturma sırası protokolüyle ilgili iddialara Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “herhangi bir oturma formatının olmadığı” şeklinde yanıt verildi. Oturma biçiminin kaç kraliyet üyesinin katıldığıyla alakalı olduğu belirtildi. Ancak bu açıklama, neden Kate ve William ikilisinin Kraliçe ile aynı sırada yer aldığı, Meghan ve Harry’ye neden arka sıranın bırakıldığı sorularını soran İngiliz basınını tatmin etmedi.

Finansal bağımsızlıklarını kazanmaya ve yılın yarısını Kanada’da geçirmeye karar veren Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin kraliyetren resmi olarak ayrılma tarihi 31 Mart. Çiftin Buckingham Sarayı’nda bulunan çalışma ofisi de 1 Nisan itibarıyla kapanacak ve 15 çalışanı da işten çıkarılacak.