Afganistan’dan dönen 14 İngiliz askeri intihar etti

Savunma Personeli ve Gaziler Bakanı Johnny Mercer, The Times’e verdiği demeçte, İngiliz gazilerin gecikmiş travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) geçirdiğini dile getirdi.

Habere göre, kendisi de eski bir asker olan Mercer, Afganistan’da ‘en kanlı zamanda’ hizmet veren belirli bir birimi içeren son ölümlerden dolayı endişeli olduğunu söyledi.

Bakan, bu ifadeleri ile İngiltere’nin 2002-2014 yılları arasında Afganistan’da yürüttüğü Herrick Operasyonu’na katılan askerleri işaret etti.

OPERASYON SIRASINDA 453 İNGİLİZ ASKERİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

2014 yılı sonunda, Herrick Operasyonu sırasında 453 İngiliz askeri öldürülmüştü.

Savunma Bakanlığı’na göre Şubat 2018’tan itibaren, daha önce Herrick Operasyonu’nda yer alan 29 asker öldü ve adli tıp uzmanları bunlardan bazılarının intihar ederek yaşamına son verdiğini bildirdi.

Mercer’a göre son intihar dalgası, İngiliz hükümetinin gelecek Nisan ayında başlaması beklenen gazilere yeni ‘zihinsel sağlık hizmetleri’ sunma planlarını hızlandıracak. Aynı zamanda TSSB, bağımlılık ve borç gibi konuları içeren ulusal sağlık hizmetleri programları tamamlanacak.

İngiliz hükümeti, geçen sene gazilerin intiharına yol açan risk faktörlerini inceleyecek araştırmalara fon sağlanacağını açıklamıştı.

Savunma Bakanlığı’nın gazilerle ilgili çalışmasının, ordudan ayrılanları kapsayacak şekilde genişletileceği ve intiharların etkin bir şekilde izlenmesini sağlamak için sürekli güncelleneceği de belirtilmişti.

Savunma Bakanlığı, Ekim 2018’de gazilerle ilgili çalışmayı duyurduğu esnada, dönemin Savunma Bakanı Tobias Ellwood, “Silahlı kuvvetlerimiz harika bir iş çıkarıyor. Vatanımızı güvende tutmak için hayatlarını riske atan her askere minnettarız” demişti.

Savunma Bakanlığı, Mercer’in The Times’a verdiği demeçte kullandığı ifadelerin kişisel görüşleri olduğunu ifade etti.