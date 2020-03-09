İngiltere’de Koronavirüs vaka sayısı 319’a yükseldi

İngiltere Sağlık Bakanlığı, ülkede görülen yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının sayısının 319 olduğunu açıkladı.

İngiltere de diğer birçok Avrupa ülkesi gibi yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele etmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı’nın bugün yaptığı açıklamaya göre daha önce 273 olarak açıklanan vaka sayısı 319’a yükseldi.

Şu ana dek İngiltere’de virüse yakalanan 4 kişi hayatını kaybetti. Tüm dünyada ise 111 bin 363 kişi enfekte olurken 3 bin 892 kişi yaşamını yitirdi.