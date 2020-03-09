“İngiltere’de koronavirüs sebebiyle gıda sıkıntısı yaşanmayacak”

6 hours önce
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İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüs nedeniyle ülkede marketlerle gıda sıkıntısının yaşanmayacağını söyledi.

BBC’ye konuşan Bakan Hancock, koronavirüs nedeniyle İngiltere’deki süpermarketlerde yiyecek ürünlerinin tükenmesi gibi bir durumla karşılaşılmayacağını söyledi. Hancock yine de halka marketlerden ihtiyaçlarından fazlasını satın almaması uyarısında bulundu.

STOKÇULAR UYARILDI

Hancock, “İnsanların ihtiyaçları olandan daha fazlasını satın almasına gerek yok. Hükümetimiz temel ürünlerin tedarikini sağlamıştır. Bu yiyecek tedariki içerisinde, bir sorun yaşamayacağımız konusunda son derece eminiz” İfadelerini kullandı.

“SÜPERMARKETLERLE ÇALIŞIYORUZ”

Hancock, “Özellikle kendilerini karantinaya almış olan kişilere yiyecek ve ihtiyaçlarının sağlanması konusunda süpermarketlerle birlikte çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Britanya Perakende Konsorsiyumu, İngiltere’de gerekli olan ihtiyaç malzemelerinin sağlanması konusunda acil durum planlarının mevcut olduğunu duyurdu.

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