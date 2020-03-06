İngiltere’de koronavirüs sebebiyle ikinci ölüm gerçekleşti iddiası

Sky News’te yer alan bir haberde koronavirüs sebebiyle İngiltere’de ikinci ölümün gerçekleştiği iddia edildi.

Lucia Binding imzalı haberde, 80’li yaşlarında olduğu belirtilen bir adamın Milton Keynes Üniversitesi Hastanesinde virüsten kaynaklı yaşamını yitirdiği yazıldı.

Farklı sağlık sorunları olduğu da belirtilen kişinin ölüm sebebinin koronavirüsten kaynaklanıp kaynaklamadığına yapılan test sonucu doğruluk kazanacak.

Doktorların test sonucunu açıklaması beklenirken, hastanenin aynı bölümünde tedavi gören hastalar ve hayatını kaybeden kişiyi tedavi eden tüm sağlık personelinin karantinaya alındığı ileri sürüldü.

Öte yandan haberde, yaşamını yitiren kişi ile ölümünden önce temas kuranların tespiti için de araştırmalar yapıldığı belirtildi.