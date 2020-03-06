İngiltere’nin AB’den çıkması vergi mükelleflerine 4 milyar poundan fazlaya mal oldu

3 hours önce
0 107 Bir dakikadan az

İngiltere’nin 31 Ocak tarihinde Avrupa Birliği’nden resmen ayrılması vergi mükelleflerine 4 milyar poundan fazlaya mal oldu. Ulusal Denetim Ofisi bu meblanın referandumun gerçekleştiği haziran 2016’dan bu yana personel ve yeni altyapılar oluşturmak için harcandığını duyurdu.

Brexit sonrası geleceğe yönelik ilişkilerini şekillendirmek amacıyla bu hafta bir araya gelen Avrupa Birliği ile İngiltere yetkilileri birçok anlaşmazlık yaşandığını, müzakerelerin zor geçeceğini duyurdu.

Müzakerelerde sorun yaşanan alanlar özellikle balıkçılık, adli işbirliği ve ticari açıdan rekabet kuralları. Balıkçılık konusunda İngiltere, Norveç ile olduğu gibi her yıl müzakere edilen bir anlaşma talep ediyor. Avrupa Birliği ise İngiltere açısından bunun daha karmaşık bir konu olduğunu söylüyor. İngiltere bunun yanı sıra Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu’ndan da çıkmak istiyor.

İngiltere daha önce Brüksel ile ticaret müzakerelerinde haziran ayına kadar yeterli ilerleme sağlanamaması durumunda müzakere masasından ayrılabileceğini belirtmişti.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

22 hours önce
3,416

İngiltere’de ilk koronavirüs ölümü Berkshire’da gerçekleşti

24 hours önce
3,080

İngiltere’de koronavirüs vaka sayısı 115’e yükseldi

1 day önce
1,392

İngiltere’de hizmet sektörü üzerinde koronavirüs etkisi

1 day önce
257

AB, İngiltere ile “dengeli ve iddialı” bir ortaklık istiyor

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin