Londra’daki kitap fuarına korona engeli

İngiltere’de gelecek hafta gerçekleştirilmesi planlanan, Londra Kitap Fuarı, korona endişesi nedeniyle iptal edildi.

İngiltere’nin Güney Londra bölgesinde her yıl düzenlenen ve Avrupa’nın en büyük kitap fuarlarından biri olan Londra Kitap Fuarı, korona virüsü endişesi nedeniyle iptal edildi.

Londra Kitap Fuarı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 10 – 12 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan etkinliğin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada,”10-12 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Londra Kitap Fuarı, korona virüsünün yayılmaya başlaması sebebiyle iptal edilmiştir. Korona virüsü, Birleşik Krallık’ta yaşayan insanların hayatlarını ciddi anlamda etkilemiştir. İngiltere hükUmetinin bizleri yönlendirmesi sonucu bu şekilde bir karar almak zorunda olduğumuzu belirtmek isteriz. Londra Kitap Fuarı 2021 yılında çok daha güzel bir şekilde gerçekleştirilecektir” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Birleşik Krallık’ta korona virüsü toplam vaka sayısı 115’e yükseldi.