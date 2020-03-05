İngiltere’de koronavirüs vaka sayısı 115’e yükseldi

3 hours önce
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Dünyayı paniğe sürükleyen ve yayılması engellenemeyen koronavirüs Britanya’da da hızla yayılıyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yeni açıklama göre ülke genelinde virüse yakalanan kişi sayısı 115’e yükseldi.

Dün yapılan açıklamada 85 kişide görülen koronavirüs vakası bugün açıklanan test sonuçlarında 30 kişi de daha görülerek toplam vaka sayısını 115’e yükseltti.

Açıklamada ayrıca 115 vakanın 25’inin Londra’da görüldüğü bilgisi verilirken, başkentin hangi bölgelerinde oldukları açıklanmadı.

Bugüne kadar toplam 18 in 83 kişiye yapılan koronavirüs testleri sonucunda 17 bin 968 kişinin temiz çıktığı belirtildi.

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