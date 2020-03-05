İngiltere Merkez Bankasının gelecek başkanı Bitcoin’i yerden yere vurdu

İngiltere Merkez Bankasının gelecek başkanı Andrew Bailey, Bitcoin başta olmak üzere tüm kripto para birimlerine verdi veriştirdi.

Kripto para birimlerine yatırım yapma konusuna, geleneksel piyasalarda uzmanlaşmış yetkililer tarafından her zaman şüphecilikle yaklaşılacaktır. Bugün Londra’da Andrew Bailey, Bitcoin’e para yatıran herkesin sırtındaki gömleğini kaybetmeye hazır olması gerektiğini savundu.

Bailey, 4 Mart tarihinde Hazine Komitesi’nde düzenlenen toplantıda, İngiltere Parlamentosu üyelerine bir açıklama yaptı. Yayımlanan videoda görüldüğü üzere Bailey, Bitcoin ve kripto para birimleri hakkında uyarılarını tek tek sıraladı:

“Bitcoin satın almak istiyorsanız, tüm paranızı kaybetmeye hazır olun… [Bitcoin]’in gerçek değeri yoktur.”

Kripto varlıklara küçük de olsa övgüde bulunmak isteyen düzenleyici, “dışsal değer” tanımını kullandı. Ancak, “insanların tahmin ettiği kadar çok fazla başarı yakalamadı” açıklamasını da ihmal etmedi.

Bailey’in sözleri, geçen ay bir röportajda Bitcoin’in değerinin olmadığını iddia eden milyarder Warren Buffett’in görüşleri ile örtüşüyor. Yine de Buffett, konuyla ilgili gazetecilere konuşurken daha tutarsız yaklaşırken, Bailey ise kripto paralar konusundaki eleştirisinde daha tutarlıydı.

Bitcoin’in tarihin en yüksek değere ulaştığı Aralık 2017 tarihli BBC röportajında Bailey, aynı uyarılarda bulunmuş, dijital varlığı “değişken” ve “garip bir emtia” olarak adlandırmıştı:

“Bitcoin’e yatırım yapmak istiyorsanız, tüm paranızı kaybetmeye hazır olun” – Finansal Davranış Otoritesi başkanı Andrew Bailey

İngiltere’nin Finansal Davranış Otoritesinin eski başkanı Bailey, 17 Mart’ta bir sonraki İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı olacak. Görevi bırakan başkan Mark Carney, Facebook’un kripto para birimi Libra’ya destek verdiğini söylemişti.

İngiltere Merkez Bankası hala CBDC’leri araştırıyor

Görevi bırakan başkan Carney, Birleşik Krallık’ta merkez bankası dijital para birimi (CBDC) fikrine açık olduğunu söylemişti. Ancak Bailey’nin bugünkü açıklamalarına bakılırsa merkez bankasının bu bakışı değişebilir. Öte yandan, İngiltere’deki temsilciler CBDC’ler hakkında görüşmek üzere bu yıl nisan ayında beş ülkeden katılımcılarla bir araya gelecek.