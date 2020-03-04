İçişleri Bakanı Patel’e zorbalık soruşturması

İngiltere İçişleri Bakanı Patel’e çalışanlarına zorbalık yaptığı gerekçesiyle soruşturma açıldı. Patel’in bünyesinde çalışan bir kişini intihara kalkıştığı belirtildi.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel’in başı dertte. Bakan Patel, çalışanlarına kötü davranmakla suçlanıyor. BBC’de yer alan iddialara göre Bakanlık Kabine’si 48 yaşındaki bakan hakkında resmi soruşturma başlattı.

Soruşturma emrinin Başbakan Boris Johnson’dan geldiği ifade edildi. Johnson kamuoyunda Patel’in en büyük destekçilerinden biri olarak biliniyor.

İngiltere’de muhalefet lideri Jeremy Corbyn soruşturmanın bağımsız kişilerce yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Patel’in ofisinden yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanı kendisi hakkındaki bütün iddiaları reddediyor” ifadeleri kullandıldı.

ÇALIŞANLARDAN BİRİ İHTİHARA KALKIŞTI

Zorbalıkla suçlanan Patel’in çalışanlarından birinin intihara kalkıştığı iddia ediliyor. Bakan’ın bir çalışanına topluluk içerisinde, “Defol, kaybol buradan” gibi ifadeler kullandığı bu nedenle çalışana 25 bin pound tazminat ödendiği belirtiliyor.

Çalışanın hakaretlerin ardından otel odasında aşırı dozla intihara kalkıştığı da iddialar arasında.

İçişleri Bakanlığı’nın üst düzey görevlilerinden Sir ünvanlı Philip Rutnam da haftasonu istifasını duyurmuştu. Sir Philip Rutnam, bakanın ofisinin kendisini sürekli olarak karaladığını söylemişti.