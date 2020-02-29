Kraliyet düğününde bir ilk: Bu kadarını 68 yıldır tahtta olan Kraliçe bile görmemişti

İngiliz kraliyet ailesinde ardı ardına ilkler yaşanıyor. Asırlardır uygulanan kuralları yerle bir eden boşanmış gelinler derken, aileye şimdi de evlenmeden çocuk sahibi olmuş bir damat katılıyor. Üstelik düğünde sağdıçlığını da bu çocuk yapacak. Yani özetle 68 yıldır tahtta oturan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, hayatında daha önce hiç yaşamadığı bir olaya tanıklık edecek.

Son aylarda çalkantılı bir dönem yaşayan aile, mayıs ayında yapılacak düğüne hazırlanıyor. Kraliçe’nin torunlarından Prenses Beatrice, iş insanı Edoardo Mapelli Mozzi ile hayatını birleştirmeye hazırlanıyor. Tören St James’s Sarayı’ndaki Kraliyet Chapeli’nde gerçekleşecek. Herkes bu törende ailenin en gözde üyeleri Prens George, Prenses Charlotte hatta Prens Louise’in gelin ve damadın ardında yürüyen çocuk grubu arasında olup olmayacağını merak ederken hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı.

37 yaşındaki damat Edoardo Mapelli Mozzi’nin daha önceki ilişkisinden dünyaya gelen 3 yaşındaki oğlu Christopher, babasının sağdıçlığını üstlenecek. Prenses Beatrice ve Mozzi’nin sözcüsüne dayandırılarak verilen haberlere göre Mozzi, oğluna kendisine sağdıçlık yapmak isteyip istemediğini sordu. Yine İngiliz basınındaki iddialara göre 3 yaşındaki Christopher ya da aile içindeki adıyla Wolfie de belki de ne anlama geldiğini bile bilmediği bu teklifi kabul etti. Yani minik Wolfie, düğünde babası için nikah yüzüklerini taşıyacak. İngiliz basınının bu iddiasına Saray’dan ise hiçbir yanıt gelmedi.

Eğer bu iddialar gerçekleşirse minik Wolfie, Birleşik Krallık tarihinde bir kraliyet düğününde görev alan en küçük üye olarak tarihe geçecek. Basında yer alan iddialara göre bu kararın altında da bir neden var. 31 yaşındaki Prenses Beatrice ve Edoardo Mapelli Mozzi’ye yakın bir kaynağa dayandırılan iddialara göre minik Wolfie’ye böyle bir görev verilmesinin nedeni, babasının yanı sıra üvey annesi Prenses Beatrice tarafından da ne kadar sevildiğinin gözler önüne serilmesi.

Düğün ile ilgili tek ilginç iddia bu değil. Mozzi’nin bir dönem ilişki yaşadığı Wolfie’nin annesi Amerikalı mimar Dara Huang’ın da düğüne ve ardından verilecek resepsiyona davet edileceği ileri sürülüyor. Çiftin düğün resepsiyonu ise Buckhingam Sarayı’nda verilecek. bu da Prens William ve Kate Middleton’ın düğün resepsiyonundan sonra burada düzenlenen ilk etkinlik olacak.

Prenses Beatrice’in nişanlandığı Edoardo Mapelli Mozzi, İtalyan kökenli aristokrat bir aileden geliyor. 2007 yılında Banda adını verdiği emlak şirketini kuran Mozzi’nin üvey babası İngiltere’nin eski başbakanlarından James Cameron’ın yakın arkadaşlarından biriydi. Öz babası ise Kont unvanı taşıyan Alessanro Mapelli Mozzi. 34 yaşındaki Mozzi, bir emlak geliştirme ve iç tasarım şirketi olan Banda Property’nin CEO’su. Milyoner olduğu belirtilen işadamı, 2007’de müşterileri için “Londra’nın en çok arzu edilen mülklerini” bulan organizasyonu kurdu.

Mapelli Mozzi’nin eski sevgilisi ve oğlunun annesi Dara Huang’ın da düğüne ve resepsiyona davetli olduğu da iddia ediliyor.