Ticari anlaşma olmazsa İngiltere ihracatı düşebilir

BM’ye göre eğer bir ticaret anlaşmasına varılamaz ise Britanya’nın AB’ye ihracatı yüzde 14 düşebilir.

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bir çalışma, iki tarafın bir serbest ticaret anlaşmasına varamamaları halinde Britanya’nın Avrupa Birliği’ne olan ihracatının yüzde 14’e varan oranda düşebileceğini ortaya koydu. Çalışma, bir serbest ticaret anlaşması olsa bile ihracatın yüzde 9 düşebileceğini de gösterdi.

AB ile Britanya arasında bir anlaşma olmaması senaryosunda uygulanacak tarifelerin, kota, lisans ve düzenleyici tedbirler gibi tarife dışı tebirlerin ticareti azaltacağını ifade eden BM, “Tarife dışı tedbirler, tarifelerin negatif etkisini ikiye katlayabilir ve Britanya’nın ihracatına 32 milyar dolar darbeye yol açabilir” değerlendirmesini yaptı.

Anlaşmasız senaryoda İrlanda’nın Britanya’ya ihracatının tarife dışı tedbirlere bağlı olarak yüzde 10 düşmesi bekleniyor.