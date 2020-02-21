Fırtına ortaya çıkardı: 130 milyonluk ayak izni

3 hours önce
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İngiltere’nin bir bölümünü etkisi altına alan Ciara Fırtınası, 130 milyon yıllık dinozor ayak izinin açığa çıkmasına neden oldu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, üç parmaklı büyük ayak izinin, boyu yaklaşık 10 metre. Ayak izinin sahibi dinozorun avcı dinozor türü olan Neovenator’a ya da benzer bir türe ait olduğu düşünülüyor.

Araştırmacılar ayak izini hafta sonu saatte maksimum 100 kilometre hıza ulaşan rüzgarların ve yoğun yağışın vurduğu Sandown Koyu’nda çarşamba günü keşfetti.

Ülke basına konuşan keşfe imza atan ekip, Ciara Fırtınası’nın neden olduğu kuvvetli rüzgarlar yaşanmasaydı söz konusu keşfin  yapılamayacağının altını çizdi.

Şiddetli fırtınalar daha önce de Doğu Sussex’e bağlı Hastings kenti yakınlarında çok sayıda dinozor ayak izi açığa çıkartmıştı.

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