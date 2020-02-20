Yeni plastik banknotu 20 poundu bugün tedavüle giridi

5 hours önce
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İngiltere Merkez Bankası bugün yeni plastik banknotu 20 poundu tedavüle giridi.

Plastik para devrimine Eylül 2016 yılında 5 poundluk banknotlarla başlayan İngiltere Merkez Bankası plastik 10 poundların ardından plastik 20 poundları da bugün başlat.

Geçen Ekim ayında yapılan duyuru ile tasarımı açıklanan plastik 20 poundların 20 Şubat 2020 tarihinde kullanıma sokulacağı belirtildi.

12 yıldır kullanılan kağıt 20 poundlar, plastik banknotların çıkmasının ardından piyasadan kaldırılacak.

Şu anda tirajda iki milyar’dan fazla £20 nota var  ve İngiltere Merkez Bankası, kağıt banknotlar çekilmeden önce altı ay önceden bildirimde bulunacağını açıkladı.

 

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