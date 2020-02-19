Geçirdiği ameliyat sonrası kalıcı ereksiyon yaşayan adam evden çıkamıyor

İskoçya’da bir kaza sonrası cinsel organından operasyon geçiren adamın hayatı tamamen değişti. Kalıcı ereksiyondan muzdarip olan adam evinden dışarı çıkamıyor.

Glasgow’da yaşayan 57 yaşındaki James Scott 4 yıl önce bir iş kazası geçirdi. Üzerine 1.5 tonluk cam düşen Scott’ın belden aşağısında birçok kemiği kırıldı.

Cinsel organında da hasar meydana gelen adam, tedavisi için çok sayıda operasyon geçirdi. Cinsel organındaki işlev bozuklukları için son bir ameliyat daha olan Scott’ın hayatı tamamen değişti.

Operasyonda gelişen bir komplikasyon nedeniyle kalıcı ereksiyon yaşayan Scott, evinden çıkamaz hale geldi. İngiliz basınına konuşan ve özellikle geceleri ağrıdan duramadığını belirten talihsiz adam, pantolon giymekte bile zorlandığını anlattı.

Ne işe gidebildiğini ne de 9 yaşındaki kızını görebildiğini belirten Scott, “Ameliyatta cinsel organıma metal çubuk yerleştirdiler. 6-8 hafta ağrı olacağını söylemişlerdi. Ama kalıcı bir ereksiyonum var ve bu tam bir kabus” dedi.